VIDÉO - Coronavirus : l'acteur Michel Boujenah testé positif

"Je n'ai pas honte de le dire, je suis contaminé, a expliqué l'acteur Michel Boujenah, depuis son appartement parisien. Je suis confiné dans ma chambre. Je n'en sors pas." Le comédien et humoriste a néanmoins assuré aller bien : "Ce n'est pas grave, je tiens le coup. La charge virale n'est pas très forte".



"C'est comme si j'avais pris des coups de poing, c'est incroyable", a précisé l'artiste connu pour son rôle dans Trois hommes et un couffin, qui a tenu à insister sur l'importance de respecter les mesures de confinement, sur l'antenne de la chaîne israélienne I24. "Les gens doivent comprendre qu'il ne faut pas sortir, pas bouger, a-t-il prévenu. C'est une manière de protéger ceux qu'on aime et aussi c'est une manière d'aider les soignants."



Avant lui, d'autres personnalités publiques françaises ont été testées positives au Covid-19 : le ministre de la Culture Franck Riester, le footballeur Blaise Matuidi ou encore le rappeur MHD.