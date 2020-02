publié le 19/02/2020 à 13:47

Un an après sa première interview sur son départ de The Batman, Ben Affleck dit enfin la vérité. Dans un entretien fleuve accordé au New York Times, l'acteur parle sans concessions de son addiction à l'alcool, ses regrets et ses espoirs.

Rappelez-vous, en janvier 2017, Ben Affleck annonce qu'il ne réalisera pas The Batman, puis qu'il n'incarnera plus le Chevalier Noir après Batman V Superman, Suicide Squad et Justice League. En février 2019, il expliquait à la télévision américaine qu'il s'était écarté du projet, car il n'avait pas réussi à obtenir "un bon résultat" pour le script.

Un an plus tard, il explique au New York Times que son combat contre l'alcool l'a empêché d'endosser de nouveau le célèbre costume. "J'ai montré le scénario de The Batman à quelqu'un. Il a dit : 'Le script est bon. Mais je pense aussi que vous allez boire jusqu'à en mourir si vous revivez ce que vous venez de traverser". C'est la première fois que Ben Affleck se confie sur son alcoolisme, son divorce avec Jennifer Garner et Batman. Une interview fleuve pour préparer son retour au cinéma dans The Last Duel de Ridley Scott avec Adam Driver, Matt Damon et Jodie Comer.