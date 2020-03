Coronavirus : le prince Charles, testé positif, est sorti de sa quarantaine

publié le 30/03/2020 à 17:05

C'est une bonne nouvelle pour le prince Charles. Testé positif au coronavirus et placé en quarantaine le 25 mars, il est maintenant en "bonne santé" et sorti de son isolation. L'information a été communiquée par le porte-parole du Prince et de son épouse Camilla Parker-Bowles.

"Clarence House a eu la confirmation aujourd'hui qu'après avoir consulté son médecin, le prince de Wales est sorti de sa quarantaine", explique ainsi le porte-parole relayé par le média The Independent. Le prince Charles est actuellement dans sa résidence de Birkhall, en Écosse, avec son épouse. Il aura ainsi été isolé durant sept jours. Il est "en bonne santé", mais le communiqué précise qu'il va continuer de respecter les règles du confinement.

Le fils d'Elizabeth II est donc toujours en confinement. De son côté la duchesse de Cornouailles, reste en auto-isolement, selon les directives du gouvernement, qui conseille aux personnes présentant des symptômes de s'isoler pendant sept jours, tandis que les membres de la famille sans symptômes doivent le faire pendant 14 jours. Camilla Parker-Bowles a cependant été testé négative au Covid-19.