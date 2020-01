"Le Seigneur des Anneaux" : Christopher Tolkien, le fils de J.R.R. Tolkien est décédé

publié le 17/01/2020 à 13:12

La Communauté de l'Anneau est en deuil. Christopher Tolkien, le troisième fils de J.R.R. Tolkien est décédé à 95 ans le 16 janvier 2020, comme le rapporte le site Tolkien Society. Selon le quotidien régional Var Matin, Christopher Tolkien est décédé au centre hospitalier de la Dracénie à Draguignan. Il habitait en France depuis 1975.

Né en à Leeds (Royaume-Uni) en 1924, Christopher Tolkien a consacré sa vie à l'oeuvre de son père. Outre son travail littéraire, Christopher Tolkien était dans la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est ensuite devenu maître de conférence en Anglais Ancien et en Ancien Islandais à l'université d'Oxford.

À la mort de son père J.R.R. Tolkien en 1973, Christopher Tolkien a notamment publié tous les textes postérieurs au Hobbit et au Seigneur des Anneaux, en déchiffrant les manuscrits laissés par son père. Parmi eux, l'imposant Silmarillion, en 1977, une saga à l'intérieur de laquelle s'inscrivent les histoires du Seigneur des anneaux et des Enfants de Hurin. "Des millions de personnes dans le monde seront à jamais reconnaissantes à Christopher de nous avoir apporté le Silmarillion, Les Enfants de Hurin et L'Histoire de la Terre du Milieu", une série de livres qu'il avait compilés et édités, a déclaré Shaun Gunner, le président de la Fondation Tolkien, sur son site.