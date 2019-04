"Avengers 4" : le dernier caméo de Stan Lee sera pour "Endgame"

publié le 17/04/2019 à 13:22

C'était la dernière scène que Marvel avait en boîte. Stan Lee, le co-créateur de dizaines de super-héros Marvel, mort le 12 novembre 2018, avait pour habitude de faire des apparitions dans les adaptions de ses comics. Une grande partie du tournage d'Avengers 3 et 4 ont eu lieu au même moment et Stan Lee a pu tourner ses mythiques caméos pour ces films juste avant sa disparition.



Marvel et Disney ne pourront pas faire de miracle et n'essayeront probablement pas d'incruster des faux Stan Lee en images de synthèses dans les prochains films du nouveau cycle Marvel. Il y a fort à parier que ce caméo pour Avengers: Endgame sera à la fois drôle et émouvant. Le générique spécial et l'apparition du scénariste pour le dernier Captain Marvel ont déjà réussi à provoquer l'émotion des fans.

Stan Lee est apparu dans la vaste majorité des films Marvel (excepté certains X-Men ou la trilogie Blade par exemple) depuis 1989. Humour, petites blagues et moments d'héroïsme, voici toutes les apparitions de Stan Lee jusqu'à Ant-Man et la Guêpe en 2018.

> EVERY STAN LEE CAMEO EVER (1989-2018)