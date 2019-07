"Avengers 4" : les photos des coulisses dévoilent un tout autre film Marvel

Anthony Russo avec Jeremy Renner (Hawkeye) et Anthony Mackie (le Faucon)

Anthony Russo avec Jeremy Renner (Hawkeye) et Anthony Mackie (le Faucon) Crédits : Twitter Russo Brothers | Date :

Okoye, Black Panther et Shuri, prêts pour la bataille

Okoye, Black Panther et Shuri, prêts pour la bataille Crédits : Twitter Chadwick Boseman | Date :

Échange de taille entre les deux géants Hulk et Thanos

Échange de taille entre les deux géants Hulk et Thanos Crédits : Twitter Mark Ruffalo | Date :

Robert Downey Jr .en pleine discussion avec Joe et Anthony Russo

Robert Downey Jr .en pleine discussion avec Joe et Anthony Russo Crédits : Twitter Russo Brothers | Date :

La Tour Eiffel de Spider-Man, Rhodes et Hulk

La Tour Eiffel de Spider-Man, Rhodes et Hulk Crédits : Twitter Mark Ruffalo | Date :

La Tour Eiffel de Spider-Man, Rhodes et Hulk

publié le 31/07/2019 à 17:17

À l'approche de la sortie du DVD et Blu-Ray d'Avengers : Endgame (le 30 août), les acteurs et les actrices dévoilent les coulisses du film. Chadwick Boseman (Black Panther), Karen Gillan (Nebula), Chris Hemsworth (Thor) ou encore Zoe Saldana (Gamora) ont ainsi posté les photos de tournage du film qui a battu Avatar au box-office mondial.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre les costumes ornés des capteurs pour permettre les effets spéciaux et les fonds verts, Avengers : Endgame se montre d'une manière inédite.

Mark Ruffalo (Hulk) a, de son côté, dévoilé deux photos décalées du tournage, en compagnie de Don Cheadle (Rhodes) et Tom Holland (Spider-Man). Les trois hommes semblent recréer la Tour Eiffel, lors de la scène de la bataille finale. Mention spéciale pour le cliché de Zoe Saldana avec Brie Larson (Captain Marvel), Danai Gurira (Okoye), Evangeline Lilly (la Guêpe), Letitia Wright (Shuri), Pom Klementieff (Mantis) et Karen Gillan (Nebula). Avengers : Endgame est en effet le premier film à réunir autant de super-héroïnes dans une seule et même scène.