Les fans Marvel peuvent désormais louer la maison de Tony Stark et Pepper Potts d'Avengers 4. Le chalet où les deux super-héros s'installent après la mort de Thanos au début du film est en effet disponible sur Airbnb. Un rêve de fans à porter de clics, le tout pour 295 euros la nuit.



Comme le précise l'annonce, le chalet est situé à 20 minutes d'Atlanta et au bord d'un lac. Dans Endgame, c'est près de l'eau que se recueillent les Avengers et tous les super-héros et héroïnes après le sacrifice de Tony Stark.

Avec ses 3 chambres et ses 3 salles de bains, ce chalet devrait rapidement attirer l'attention des fans Marvel de toutes les générations pour des séjours en famille ou entre amis. Pour le moment, trois avis ont été postés sur le site d'Airbnb, tous vantant "la beauté" et "le confort" du lieu. "Nous n'avions pas envie de partir et nous serons bien évidemment de retour !", écrit même une internaute.