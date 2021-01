"WandaVision" : un épisode 4 riche en réponses et lié à "Avengers: Endgame"

publié le 29/01/2021 à 16:35

Voici l'épisode de la rupture. Après trois premiers chapitres parodiant des sitcoms des années 50, 60 et 70 avec Wanda et Vision en personnages principaux, WandaVision brise enfin l'illusion que l'on pressentait et nous explique ce qu'il se passe dans la réalité. attention, si vous n'avez pas encore visionné l'épisode 4 de cette saison 1 de WandaVision sur Disney+, nous vous invitons à le faire avant de lire les prochains paragraphes car spoilers il y aura.

L'épisode 4 commence par une séquence qui fait enfin le lien avec le reste du Marvel Cinematic Universe (MCU). Toutes les questions que vous pouviez avoir trouvent leurs réponses et si vous étiez un peu confus quant à la timeline des événements décrits, cet épisode devrait grandement clarifier les choses. On découvre tout d'abord que la gentille voisine Geraldine qui a été expulseé du monde de Wanda à la fin de l'épisode 3 est bel et bien Monica Rambeau, comme nous l'avions pressenti.

Cette agent de S.W.O.R.D. est bien la fille de la grande amie de Captain Marvel. Dans la séquence introductive de l'épisode, on peut la voir revenir à la vie après la défaite de Thanos et la grande bataille d'Avengers: Endgame. A l'instar d'un Spider-Man qui lui aussi avait été vaporisé par le grand méchant des derniers films, Monica a bien du mal à comprendre ce qu'il s'est passé. On apprend que plusieurs années se sont écoulées et que sa mère est morte après un cancer.

Après une rapide explication, Monica reprend du service dans l'agence et se retrouve à gérer une affaire de disparition 100% terrienne, ce qui agace profondément celle qui était habituée à des dossiers plus galactiques... Ces disparitions sont bien sûr liées aux évènements des 3 premiers épisodes. S.W.O.R.D. met en place un dispositif pour comprendre le phénomène étrange qui coupe une petite ville américaine sans prétention du reste du monde. Avec une armée de scientifiques, S.W.O.R.D. parvient à comprendre que Wanda est prisonnière d'une réalité de poche qui reproduit étrangement des scènes de sitcoms.

Un visage bien connu de la saga "Thor"

La scientifique qui fait le maximum de découvertes et aide les téléspectateurs à comprendre l'intrigue est bien connue des fans du MCU. Il s'agit de Darcy Lewis (jouée par Kat Dennings). Elle était l'assistante de Jane Foster (Natalie Portman) dans les premiers films Thor. Rapidement, Darcy à l'extérieur et Monica à l'intérieur finissent par arriver à la conclusion que c'est bien Wanda qui est à la fois la prisonnière et la geôlière de cette réalité alternative. Wanda semble d'ailleurs affronter difficilement la réalité et en particulier la mort de Vision.

A la fin de l'épisode, elle voit le vrai visage décoloré de l'androïde, un visage dont le front est détruit. Un souvenir de Thanos lorsque ce dernier a retiré la Pierre de l'Infini que le robot portait à la fin du film Infinity War. Vision semble cependant jouer le rôle de conscience pour Wanda, il tient son rôle de personnage de sitcom mais s'autorise à questionner Wanda sur ses choix. Il lui propose par exemple de "vivre ailleurs avec elle". Une proposition que la sorcière rejette puisqu'inconsciemment au moins, elle sait que Vision ne peut vivre que dans cette illusion qu'elle contrôle...

Pour les prochains épisodes, maintenant que les faits sont clairement expliqués aux téléspectateurs, WandaVision devrait nous proposer plus d'action et de premières pistes pour aider Wanda à stopper le sortilège qui maintient malgré tout des innocents dans cette bulle. S.W.O.R.D. va certainement essayer de réveiller la Sorcière plus ou moins subtilement. WandaVision ne manquera pas aussi de mettre en avant la mystérieuse Agnes qui fait profil bas depuis deux épisodes...