Marvel : peut-on voir "WandaVision" sans avoir regardé les films du MCU ?

publié le 01/02/2021 à 19:32

L'univers Marvel à l"arrêt au cinéma depuis le début de la pandémie de coronavirus, est revenu sur nos écrans début 2021 avec la série WandaVision. Diffusée sur Disney+, elle met en scène Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et son époux Vision, dans un univers des sitcoms américaines traversant les époques.

L'épisode 4 de WandaVision, qui se déroule dans l'époque contemporaine, donne un peu plus de billes aux néophytes pour comprendre la série. Les personnages qui ne sont pas prisonniers de Westview, comme Darcy Lewis et Jimmy Woo, permettent d'éclairer certains mystères : Wanda et Vision sont deux Avengers, la super-team de héros et héroïnes qui a maintes fois sauvé le monde dans les films précédents.



Celles et ceux qui ont vu les 22 films du MCU avant de découvrir WandaVision ont pu d'entrée de jeu saisir des éléments-clefs de la série. Pour les autres, qui auraient décidé de plonger dans l'univers Marvel sans avoir connaissance des films, WandaVision peut ne pas être compréhensible dès le début et à tous les niveaux.

Sans les films du MCU, impossible de saisir certains enjeux de la série

En effet, sans avoir vu Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame, sortis en 2018 et 2019, riches en rebondissements dramatiques, vous vous demandez sûrement ce que viennent faire Wanda et Vision dans une sitcom des 50's, 60's et 70's. Les films du MCU étaient, presque tous, calés sur nos époques, la série s'en démarque nettement avec un retour net dans le passé, avec des images en noir et blanc.

Grâce à l'épisode 4, si vous êtes néophytes dans l'univers Marvel, vous avez compris que Vision, l'époux de Wanda est décédé. Plus précisément 5 ans avant les évènements de WandaVision, dans Avengers : Infinity War. Vision est tué par Thanos, qui souhaite récupérer la Pierre de l'Esprit pour armer sa super-arme mortelle : le Gant de l'Infini. Si vous ne comprenez pas les mots de ces phrases, filez sur notre lexique complet.

Une fois armé du Gant de l'Infini, Thanos claque dans ses doigts, réduisant la moitié de l'univers en poussière. De manière totalement aléatoire dans la galaxie, des familles, des civilisations, des amis, disparaissent. Des torrents de larmes ont été versés lors du final d'Infinity War.

Dans Avengers : Endgame, qui conclut une saga Marvel de 21 films (dont vous trouverez ici dans quel ordre les regarder), les Avengers permettent de rétablir l'univers avant le snap de Thanos appelé la Décimation. Dans le MCU, 5 ans s'écoulent avant que les disparus reviennent "à la vie". C'est ce qu'on appelle le Blip et que l'on voit dans l'épisode 4, lorsque Monica Rambeau, se réveille dans la chambre d'hôpital de sa mère. Son corps se reconstruit d'après les particules de peau et c'est la panique dans les couloirs. En effet, 5 ans ont passé depuis le snap et les personnes disparues n'ont aucun souvenir de leur vie pendant ce laps de temps.



Mais, vous pouvez, malgré tout, profiter du show

Cependant, même si vous n'avez pas vu les films du MCU, vous pouvez regarder WandaVision. L'épisode 4 a permis de situer l'intrigue par rapport aux aventures précédentes des Avengers. Mais, vous pourrez passer à côté de plusieurs références et allusions au passé. Ainsi, les publicités que l'on voit aussi dans les trois premiers épisodes, restent divertissantes et sorties de nulle part, même si les détails cachés vous échappent.



WandaVision est, dans tous les cas, une série divertissante, jamais vu dans l'univers Marvel et dont le vernis de la réalité alternative de Wanda commence à s’écailler. Au-delà des rires enregistrés du public et de la naissance des jumeaux Tommy et Billy, la réalité commence à revenir dans Westview. Wanda est veuve, elle n'a pas eu d'enfants et retient prisonniers tous les habitants de la ville.