"WandaVision" : que signifient les deux surprises finales de l'épisode 3 ?

publié le 22/01/2021 à 19:00

Cette semaine, Wanda et Vision découvrent la joie des années 70 et de la couleur dans l'épisode 3 de WandaVision sur Disney+. Si vous n'avez pas encore visionné cet épisode et que vous êtes sensibles aux spoilers, nous vous invitons à stopper votre lecture avant que vos yeux n'aillent plus loin... Ce troisième épisode de la série Marvel introduit de nouvelles notions et de nouveaux personnages qui pourraient bien bousculer complètement l'intrigue de cette première saison.

Au tout début de cet épisode, Wanda et Vision continuent de vivre dans un monde télévisuel fantasmé, manifestement contrôlé par les pouvoir et le déni de Wanda. On peut remarquer ce contrôle lorsque Vision explique à Wanda que "quelque chose cloche". Un violent "cut" de montage intervient et cette remise en question est immédiatement effacée de l'esprit de Vision. L'enjeu de la saison est clair : Wanda doit se "réveiller".

La scène finale de l'épisode montre clairement l'existence de deux mondes parallèles. Un premier tout cathodique dans lequel vit Wanda et un deuxième, le vrai, dans lequel les agents de S.W.O.R.D. travaillent pour étudier, stopper ou aider Wanda. Leurs motivations sont encore peu claires... Nous y reviendrons dans quelques lignes. Mais d'abord, le thème principal de l'épisode : Wanda et Vision vont devenir parents !

La grossesse magique surprise ne prend que quelques minutes depuis la première consultation et la naissance des jumeaux du couple sur la moquette du salon. La série continue de jouer sur la carte de l'humour à grands renforts de rires enregistrés et de petites saynètes typiques dans la télé des seventies. Durant cette scène d'accouchement trois personnages sont présentés : les jumeaux de Wanda et Vision et celle qui aide Wanda à accoucher, la mystérieuse Geraldine.

Qui est Geraldine ?

Geraldine semble sous l'influence du monde télévisuel conçu par Wanda mais lorsque cette dernière évoque son frère Pietro en observant ses deux fils, le sort semble rompu. Geraldine retrouve ses souvenirs et dit à Wanda qu'elle se souvient que Pietro alias Quicksilver, a été tué par Ultron. Une mort que les fans des films Avengers n'ont pas oublié, mais une mort dont le souvenir n'a rien à faire dans le monde parfait et joyeux concocté par la Sorcière rouge...

Agnes en bonne voisine curieuse, prévient Vision que Geraldine est différente des autres membres de la petite ville que nul ne peut quitter : "elle est nouvelle, pas de mari, pas de maison", explique-t-elle. Et Agnes a raison. Geraldine n'est pas qui elle prétend être. Comme le prouve son pendentif qui remarque Wanda, elle est une membre du S.W.O.R.D. et est probablement présente ici pour aider Wanda et rompre son sortilège involontaire.

Comme à chaque fois qu'elle rencontre un élément qui vient perturber son rêve éveillé, Wanda utilise ses pouvoirs pour effacer ou, dans ce cas, expulser l'intrus. Geraldine est projetée hors du monde poche de Wanda et s'écrase sur le sol à l'extérieur du monde parallèle, dans le vrai monde. Un vol plané dont elle sort indemne, et pour cause, Geraldine n'est pas une simple femme, elle est Monica Rambeau, la fille de Maria Rambeau et amie de Carol Danvers (Captain Marvel). Dans les comics, Monica récupère d'ailleurs le titre de Captain Marvel et possède des pouvoir très similaire à ceux de la super-héroïne incarnée à l'écran par Brie Larson. Il ne s'agit donc pas de n'importe qui, et il y a fort à parier qu'elle va encore tenter de sauver Wanda dans les prochains épisodes...

Billy et Tommy, l'espoir de la diversité

Les deux autres personnages qui vont avoir leur importance sont les jumeaux de Wanda et Vision : Billy et Tommy. Ceux qui ne sont que des bébés ont une importance cruciale pour WandaVision et le MCU en général. Nés de la magie de Wanda, ces jumeaux ont, dans les comics, obtenus une âme lorsque Wanda a dérobé à Mephisto (sorte de Lucifer du MCU et possible grand méchant de la série) une partie de sa propre âme. Mephisto a naturellement récupéré ce qui lui appartenait, tuant les deux enfants et provoquant crise émotionnelle sans pareille chez Wanda. C'est la sorcière Agatha Harkness (Agnes dans la série) qui utilisa ses pouvoirs pour anesthésier la douleur du deuil et faire oublier l'existence de ses fils à Wanda. Un acte de pitié pour la Sorcière rouge dont la douleur pourrait causer des dommages irréversibles à la réalité elle-même. Rappelons tout de même que Wanda peut être aussi dévastatrice qu'un Thanos ou qu'une Jean Grey.



Tommy et Billy ne sont pas seulement des objets sacrificiels. Dans les comics, les deux enfants ont été ressuscités dans les corps de deux mutants : Thomas "Tommy" Shepherd et William "Billy" Kaplan. Ces deux adolescents dans les comics Young Avengers disposent de pouvoirs très proches des jumeaux Wanda et Pietro Maximoff.



Si Disney et Marvel voulaient incorporer un peu plus de diversité dans son panthéon de super-héros, ils pourraient être tentés de donner de l'importance à ces deux mutants dans le futurs dont les noms de code sont Wiccan et Speed. Les deux héros sont, en effet, parmi les premiers personnages ouvertement gays de la grande famille Marvel. Billy "Wiccan" est en couple avec Teddy alias Hulkling. Tommy "Speed", lui en couple avec le mutant bisexuel Prodigy...