"WandaVision" : que signifient les détails cachés des épisodes 1 et 2 ?

publié le 17/01/2021 à 08:33

WandaVision a dévoilé ses deux premiers épisodes sur Disney+. Première série de Marvel post Avengers : Endgame, elle est une véritable pépite qui vous fait pénétrer dans un univers encore jamais-vu dans le MCU. Attention, la suite contient des spoilers.

WandaVision entraîne le public dans la banlieue de Westview, où Wanda et Vision tout juste mariés viennent s'installer. Wanda est dans une réalité alternative, puisque Vision est mort dans Avengers : Infinity War, tué par Thanos pour récupérer la Pierre de l'Esprit. Leur nouvelle mission ? S'intégrer à la communauté de Westview et cacher leurs pouvoirs surpuissants à leurs voisins.

Outre les scènes d'humour et le brillant jeu d'acteurs et d'actrices du casting, les épisodes 1 et 2 possèdent des clins d’œil à l'univers Marvel. Ils sont une mine d'informations pour la suite de la série, mais aussi pour comprendre un peu plus qui sont les personnes qui interagissent avec Wanda. L'équipe de RTL Pop Culture a sorti sa loupe et son encyclopédie Marvel pour vous aider à y voir plus clair.

La bouteille de vin "House of M" (épisode 1)

Lors du fameux dîner entre le couple des Avengers et les Hart, une bouteille de vin se retrouve sur la table. L'étiquette indique "un cépage" provenant de "House of M". Ce n'est point un vignoble du MCU, mais le titre d'une série de comics en 8 parties et sortie en 2005. Dans ces pages, on apprend que Magneto, père de Wanda et Pietro Maximoff dirige une réalité alternative où les X-Men n'existent pas et où les mutants règnent sur la Terre, c'est la House of M (La Maison de Magnéto). Wanda est devenue "folle" incapable de contrôler ses pouvoirs et a tué inconsciemment presque tous les mutants dans Avengers Disassembled. Dans House of M, elle prononce aussi la célèbre phrase : "No more mutants" (Plus de mutants) qui a des conséquences dévastatrices sur la suite des aventures de nos héros et héroïnes.

Avec cette référence à House of M, WandaVision semble bien nous préparer à l'arrivée e Méphisto, l'un des plus grands méchants de l'Univers Marvel. Entité démoniaque, il est lié aux enfants de Wanda et Vision : Tommy et William. En effet, ils sont tous les deux constitués de fragments d'âmes de Méphisto qui décident de les absorber. Les enfants disparaissent et Wanda est en deuil. Son chagrin et sa colère oblige son frère Pietro à la manipuler pour qu'elle modifie la réalité.



Le symbole de l'épée (épisodes 1 et 2)

Le logo de S.W.O.R.D se trouve sur l'hélicoptère Crédit : Capture d'écran Disney+

Dès la scène finale de l'épisode 1, on aperçoit ce sigle avec l'épée sur le carnet de l'agent qui vient de regarder le "premier épisode" de WandaVision. On le retrouve ensuite sur l'hélicoptère puis la tenue de l'homme apiculteur dans l'épisode 2. C'est le logo de l'agence S.W.O.R.D (Sentient Worlds Observation and Response Departement) qui travaille en tandem avec le S.H.I.E.L.D, l'agence secrète d'espionnage et de contre-espionnage, dirigée par Nick Fury (Samuel L. Jackson). Le S.W.O.R.D lutte aussi pour protéger la Terre des menaces extra-terrestres et est dirigé par Abigail Brand, mi-humaine et mi-alien.

Le S.W.O.R.D surveille donc de près cette réalité alternative créée par Wanda Maximoff, complètement coupée du reste du monde. Le S.W.O.R.D essaye, avec l'hélicoptère, à rentrer en contact avec la super-héroïne pour la ramener dans le monde présent et la couper de cette dimension créée de toutes pièces. Sauf que Wanda ne l'entend pas de cette oreille et supprime toutes les interactions lui montrant qu'elle ne vit pas la réalité.

La publicité pour la montre Strücker (épisode 2)

Dans l'épisode 1, nous avons eu droit à une publicité pour un grille-pain de l'entreprise Stark. Dans cet épisode 2, on vante les mérites de posséder une montre de la marque Strücker. Sur le cadran, vous pouvez remarquer une pieuvre aux multiples tentacules. C'est le symbole d'HYDRA, organisation terroriste née pendant la Seconde Guerre mondiale. Au départ, ce sont les nazis qui la composent, comme Crâne Rouge et le Docteur Arnim Zola (vus dans Captain America : First Avenger et Captain America : Le Soldat de l’Hiver). Lorsque Nick Fury et les Avengers découvrent qu’HYDRA a réussi à corrompre le S.H.I.E.L.D., l’organisation est détruite.

Le symbole d'HYDRA se trouve sur le cadran de la montre Crédit : Capture d'écran Disney+

Et qui est donc Strücker ? Il s'agit du baron Bron Wolfgang van Strücker (Thomas Kretschmann) vu dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver et Avengers 2 : L'Ère d'Ultron. Il est lié à l'histoire de Wanda et Pietro Maximoff. Les jumeaux ont en effet été les cobayes des scientifiques de l'HYDRA en Sokovie pour leur donner des pouvoirs surpuissants avec la Pierre de l'Esprit. Le baron est l'un des scientifiques qui ont réalisé ces expériences douloureuses sur les jumeaux. Strücker est tué par Ultron dans Avengers 2.

"L'apiculteur" qui sort des égouts (épisode 2)

Alors que Wanda et Vision réalisent qu'ils seront bientôt parents. Un bruit suspect les pousse à sortir de chez eux. Un homme en tenue d'apiculteur, avec le logo de S.W.O.R.D, sort des égouts, accompagné par un essaim d'abeilles. Son visage est caché. Dès qu'il se retourne vers le couple, Wanda dit : "Non" et la scène est rembobinée pour lui permettre d'avoir une belle séquence avec Vision.



Qui est cet homme et pourquoi est-il en tenue d'apiculteur ? Si on se réfère au média américain, Inverse, il viendrait d'A.I.M (Advanced Idea Mechanics), une organisation criminelle de scientifiques dirigée par le Baron Strücker (dont nous avons parlé plus haut) et donc liée à HYDRA. Elle a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. Les scientifiques travaillent sur la recherche de haute technologie pour renverser les gouvernements, mais ont aussi vendu des armes aux États-Unis.



Un membre de A.I.M dans le jeu vidéo "Marvel's Avengers" Crédit : Capture d'écran YouTube

Leurs tenues sont des combinaisons jaunes de la tête aux pieds, avec une sorte de masque sur le visage, qui fait penser à une tenue d'apiculteur. D'ailleurs dans le volume 2 de Ms Marvel 2009, Deadpool, en parlant d'A.I.M les qualifie d"apiculteurs".