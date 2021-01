publié le 20/01/2021 à 07:30

Dans le monde de WandaVision, beaucoup de personnages font de la figuration. Wanda, la sorcière, et Vision, le robot, sont bien les seuls héros de cette série. Mais un autre personnage semble avoir bien plus d'importance que les autres dans la sitcom en noir et blanc de cette saison 1 de la nouvelle série de Disney+ : Agnes.

Agnes sera un personnage majeur de WandaVision. Le simple fait qu'elle apparaisse avec autant de fréquence dans ces premiers épisodes et qu'elle soit jouée par une actrice bien installée à Hollywood suffisent à nous convaincre. Kathryn Hahn (Bad Moms, Brooklyn Nine-Nine, Girls, Crossing Jordan) incarne, en effet, cette voisine drôle, directe et pétulante qui vient dès le premier épisode accueillir Wanda et Vision dans leur nouveau quartier.

Contrairement aux autres personnages qui parfois posent des questions perturbantes à Wanda sur son passé, Agnes semble tout faire pour que Wanda se sente comme chez elle. Cette gentillesse de façade semble bien démontrer qu'Agnes, pour une raison encore inexpliquée, a intérêt à ce que la sorcière rouge de Marvel reste convaincue du fantasme qu'elle vit. Il ne faudrait pas que le charme se rompe...

Que veut Agatha Harkness en réalité ?

Agnes pourrait bien se révéler être la grande "méchante" de la série WandaVision, même si, bien sûr, les choses ne seront pas aussi manichéenne. Agnes cache probablement qu'elle est en réalité Agatha Harkness, une autre sorcière bien connue des fans des comics Marvel. Il suffit de prendre le début du prénom "Agatha", la fin de son nom de famille Hark"ness"... et vous obtenez "Agnes". Dans le trailer de WandaVision on peut aussi voir un épisode se déroulant en pleine période d'Halloween durant lequel Agnes porte un costume de sorcière. Dans le MCU, les coïncidences sont rares, et les indices partout...

Dans les comics, Agatha Harkness est une sorcière très ancienne qui a connu l'époque de l'Atlantide et permet aux auteurs de s'amuser avec Salem et sa mythologie. Elle est la préceptrice de l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel : Franklin Richard, le fils de Mr Fantastic et de la Femme invisible. Elle a un fils baptisé Nicholas Scratch et - ô surprise - Agnes dans WandaVision a un chien prénommé Señor Scratchy. Elle a aussi une histoire très importante avec notre sorcière préférée. Elle est celle qui a enseigné la sorcellerie à Wanda. Elle fut très importante dans la vie de la jeune femme puisque c'est elle qui a appris à Wanda que les jumeaux qu'elle avait eu avec Vision n'étaient que des illusions créées par ses propres pouvoirs et l'énergie du démon Mephisto (l'équivalent du diable chez Marvel). Agatha est celle qui a aussi utilisé ses pouvoirs pour faire oublier à Wanda l'existence des jumeaux fictionnels et lui épargner une douleur insupportable. Agatha manipule et ment... mais souvent pour la bonne cause.

C'est ce rôle de mentor, entre manipulatrice et amie, que pourrait bien jouer Agnes. Wanda semble perdue dans ce monde parallèle pour mieux gérer son deuil après la mort de Vision. Cependant, comme avec d'autres personnages comme Jean Grey chez les X-Men, les pouvoirs de Wanda sont dangereux pour l'univers entier si elle n'arrive pas à se contrôler et laisse ses émotions prendre le dessus. Agnes pourrait donc garder Wanda prisonnière et s'opposer aux actions de S.W.O.R.D. ou des Avengers pour le bien de la sorcière rouge et celui de l'humanité tout entière.

La série WandaVision semble déterminée à évoquer en profondeur la partie la plus occulte de l'univers Marvel et travailler sur les thèmes de la perte et du deuil, pour offrir, on l'imagine, un message de résilience. Il ne serait pas étonnant que toute cette histoire n'attire aussi un autre sorcier bien connu du MCU, un certain Doctor Strange... Il faudra attendre la fin de la saison et les autres films du MCU pour voir le puzzle se construire.