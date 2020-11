publié le 26/11/2020 à 15:15

Si votre semaine manque de douceur et de beauté, voilà de quoi vous combler. Sur Twitter, l'internaute au pseudo de Santa Amy a réalisé un thread sur des photos de Baby Yoda, la star de The Mandalorian et Chris Evans, l'interprète de Captain America dans les films Marvel. Et le résultat fait fondre les cœurs virtuels des abonnés sur réseau social.

Santa Amy réalise des montages avec des clichés de Baby Yoda, tirés de la série The Mandalorian, en train de boire sa soupe, ou ouvrir la bouche de surprise, en y accolant des photos de Chris Evans réalisant la même action que le petit être de Star Wars ou ayant les mêmes expressions sur le visage.

De quoi combiner les passions de plusieurs internautes et des fans de Marvel, qui ont fait leurs adieux à Captain America dans Avengers : Endgame, en 2019. Depuis, Chris Evans a brillé sur les réseaux sociaux en dévoilant accidentellement une photo de son anatomie, puis en rebondissant sur ce "buzz" en encourageant les Américains et les Américaines à aller voter lors de la présidentielle.

chris evans as baby yoda - a thread pic.twitter.com/FsuiUghLv4 — santa amy ☃️ (@fallcevans) November 24, 2020