VIDÉO - "Wonder Woman 1984" dévoile Cheetah dans son trailer du DC Fandome

On en sait plus sur Wonder Woman 1984 et sur la méchante Cheetah, qui affrontera Diana Prince alias Wonder Woman dans ce deuxième opus dont la sortie est prévue le 30 septembre prochain. Ce samedi, le DC Fandome a commencé sur les chapeaux de roues en dévoilant la dernière bande-annonce officielle de Wonder Woman 1984.

On y découvre plus en détails le personnage de Barbara Ann Minerva, alias Cheetah, interprété par l'actrice Kristen Wiig (La Vie Rêvée de Walter Mitty, Seul sur Mars). Celui-ci sera le méchant central, que devra affronter Diana Prince. Dans cette bande-annonce de 2 min 36, on peut d'abord voir cette méchante sous des traits humains, puis sous sa forme de guépard dans la scène finale du trailer.

Dans l'univers DC Comics, Barbara Ann Minerva, alias Cheetah apparait comme la pire ennemie de Wonder Woman, une archéologue britannique prête à tout pour devenir immortelle. Elle est dotée d'une force incroyable et d’une vitesse hors du commun. Dans cette bande-annonce, on peut aussi apercevoir un autre méchant: Maxwell Lors, interprété par Pedro Pascal. Personnage inspiré en partie par Donald Trump, selon la réalisatrice du film Patty Jenkins.

> Wonder Woman 1984 - Bande Annonce Officielle (VF) - Gal Gadot, Chris Pine