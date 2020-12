Star Wars : un nouveau film sortira fin 2023

et AFP

Un an après la sortie de l'épisode IX de Star Wars, Disney a annoncé jeudi la sortie d'un nouveau film se déroulant dans l'univers, intitulé "Rogue Squadron". Sa sortie est prévue d'ici la fin 2023, avec aux commandes la réalisatrice Patty Jenkins.

Cette histoire se déroulera dans le "futur de la galaxie" et suivra "une nouvelle génération de pilotes spatiaux, qui gagneront leurs insignes et risqueront leur vie", a dévoilé Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm, société à l'origine de la légendaire saga lancée en 1977 et rachetée par le numéro un mondial du divertissement.

Patty Jenkins, dont "Wonder Woman 1984" va sortir d'ici la fin du mois, sera la première femme à réaliser un long-métrage de la franchise Star Wars, qui "sortira en salle pour Noël 2023", a précisé Mme Kennedy. Elle s'exprimait lors d'une présentation virtuelle destinée aux investisseurs du groupe Disney.