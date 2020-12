"The Mandalorian" : Rosario Dawson (Ahsoka Tano) a rencontré George Lucas

publié le 01/12/2020 à 17:00

Après Padamé Amidala, Leia Organa, Rey Skywalker, c'est au tour d'une nouvelle héroïne Star Wars d'arriver en chair et en os sur nos écrans. Ahsoka Tano, la guerrière des séries animées Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : Rebels a fait une entrée remarquée dans The Mandalorian, au cours de l'épisode 5 de la saison 2.

Ahsoka Tano est incarnée par Rosario Dawson, qui a joué Claire Temple, l'alliée des Defenders dans les séries Marvel-Netflix ou encore Abernathy, membre du girl squad de Quentin Tarantino dans Boulevard de la Mort face à Kurt Russell. Ahsoka Tano est une ancienne membre de l'Ordre Jedi. Padawan d'Anakin Skywalker, elle quitte l'Ordre après avoir été accusée à tort d'attentat et de meurtre. Ahsoka Tano crée alors sa propre voie au sein de la Force, prêtre main forte à la Rébellion et affronte son ancien Maître.

Dans The Mandalorian, elle est celle qui révèle la vérité sur les origines de "Baby Yoda", dont le vrai prénom est Grogu. "Je continue de l'appeler Baby Yoda - Grogu !", explique Rosario Dawson dans les colonnes de Vanity Fair, révélant par la même occasion qu'elle était présente lorsque George Lucas est venu sur le tournage de The Mandalorian et a pris Grogu dans ses bras.



"J’étais définitivement nerveuse, et c’était génial d’être là avec lui et Dave (Filoni, le créateur de Star Wars : The Clone Wars, ndlr). Je veux dire, c’est beaucoup de pression. Mais c’était aussi vraiment amusant. Ils me regardaient tous les deux, mais ils ne me regardaient pas, vous voyez ce que je veux dire ? Ils regardaient leur imagination prendre vie", conclut Rosario Dawson.