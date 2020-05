"Star Wars" : film de Taika Waititi, séries Disney+... Quel est l'avenir de la franchise ?

publié le 06/05/2020 à 18:35

La communauté Star Wars est en ébullition. Cinq mois après la sortie de L'Ascension de Skywalker, neuvième épisode et dernier film de la saga Skywalker au cinéma, Disney a annoncé un nouveau film Star Wars réalisé par Taika Waititi (Thor : Ragnarok, Jojo Rabbit).

Une nouvelle donnée le 4 mai 2020, jour du May The Fourth Be With You, connu aussi sous le nom de Star Wars Day. Disney a bien choisi son jour et permis à l'avenir de la franchise, de revenir sur le devant de la scène. Car il est vrai que la suite des aventures de la galaxie lointaine est encore floue et emprunt de mystères.

Aucune nouvelle de la trilogie censée être réalisée par Rian Johnson (Les Derniers Jedi), annoncée il y a plus d'un an, rien de plus sur le départ précipité de David Benioff et D.B. Weiss, les showrunners de Game of Thrones en octobre dernier... On risque de s'y perdre aux confins de la galaxie. N'ayez crainte, RTL Pop Culture fait le point sur tout ce que l'on sait déjà de la suite de Star Wars sur petit et grand écran.

Le film de Taika Waititi

Taika Waititi n’est pas étranger à l’univers de Star Wars. Le cinéaste a en effet mis en scène l’épisode final de la première saison de The Mandalorian sur Disney+. Il co-écrira, avec Krysty Wilson-Cairns, scénariste écossaise à qui l'on doit celui de 1917, l’excellent dernier film de Sam Mendes et Last Night in Soho, d’Edgar Wright.

Disney n’a pas communiqué la date de sortie de ce futur long-métrage, ni précisé si celui-ci ferait partie d’une trilogie. Il pourrait donc s’agir d’un film seul, comme Rogue One ou Solo. Le nouveau space opera se déroulera-t-il pendant l'ère de la Haute République ? Le mystère reste entier.

En attendant d'en savoir plus, Taika Waititi devrait poursuivre son travail sur Thor : Love and Thunder, quatrième et dernier volet de la saga consacrée à l'Avenger incarné par

Chris Hemsworth, ainsi que Next Goal Wins, adapté du documentaire Une équipe de rêve, dont Michael Fassbender sera la tête d’affiche.



La série de Leslye Headland sur Disney+

En plus de l'annonce du film de Taika Waititi, Disney a aussi annoncé l'arrivée d'une prochaine série Star Wars sur Disney+. Elle sera réalisée par Leslye Headland, qui a signé la série Netflix Poupée Russe avec Natasha Lyonne (Orange Is The New Black) et des comédies romantiques Bachelorette ou Jamais entre amis. Selon les sources des médias américains Variety et Deadline, cette prochaine série serait centrée sur des héroïnes de la galaxie lointaine. Plus encore, ce serait un "thriller d'action, avec des éléments d'arts martiaux, qui se concentre sur les femmes et se déroule dans une chronologie différente de celle de l'univers habituel de Star Wars".

Les saisons 2 et 3 de "The Mandalorian" sur Disney+

Après le succès retentissant de la série The Mandalorian de Jon Favreau grâce à Baby Yoda, deux autres saisons sont prévues. La saison 2 sera diffusée à partir de l'automne prochain sur Disney+ avec Robert Rodriguez (Sin City, Alita : Battle Angel, Spy Kids) à la réalisation, comme il l'a annoncé sur Twitter le 5 mai. Selon le média américain Deadline, Rosario Dawson (Boulevard de la Mort), Michael Biehn (Terminator) et Bill Burr (Breaking Bad) rejoindront cette nouvelle saison, dont la production est terminée.

I am truly humbled to say I have now had the very rare privilege of directing the biggest star in the universe. @StarWars #TheMandalorian #MayThe4th #StarWarsDay pic.twitter.com/pcmzOHfgaW — Robert Rodriguez (@Rodriguez) May 5, 2020

Des sources proches de la production de The Mandalorian ont aussi déclaré à Variety que Jon Favreau, le showrunner, écrit la saison 3 de The Mandalorian "depuis un moment" et que Doug Chiang, le vice-président de Lucasfilm et directeur de la création dessine des concepts-arts pour la saison 3 "depuis ces dernières semaines". "Nous démarrons la pré-production et nous envisageons de nouvelles aventures pour The Mandalorian dans la saison 3", confie une autre source au média.



La trilogie de Rian Johnson

En novembre 2018, Disney a surpris les fans en annonçant "une nouvelle trilogie Star Wars". Elle sera réalisée par Rian Johnson des Derniers Jedi (épisode 8), qui a cartonné au box-office mondial. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ces trois prochains films ne seront pas liés aux Skywalker, ni aux épisodes 7, 8 et 9. En effet, cette nouvelle saga "introduira de nouveaux personnages venus d’un coin de la galaxie que la mythologie Star Wars n’a jamais exploré auparavant", comme le résume Disney dans son communiqué officiel.



On aura donc peu de chances de revoir Dark Vador ou Yoda, pourtant emblématiques de la saga. Les possibilités sont infinies, puisque l'univers Star Wars regorge d'intrigues et de personnages peu connues du grand public et jamais exploités au cinéma. C'est ce qu'on appelle "l'univers étendu", qui se déroule avant, pendant ou après la saga originelle (épisodes 4,5 et 6) et la prélogie (épisodes 1 à 3).



Cependant, le site Making Star Wars, qui est toujours très bien informé, a cependant entendu de sources proches de ces projets, quelques petites informations qui pourraient faire saliver les fans : "Mes sources indiquent que la prochaines saga Star Wars se déroulera pendant une période baptisée l'ère de la Haute République. Une période historique qui datera de 400 ans avant la Saga Skywalker".

La série sur Obi-Wan Kenobi

Depuis la fin de La Revanche des Sith (2005), les fans espéraient de nouvelles apparitions d'Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) dans les films de la saga. Il aura fallu attendre 14 ans pour que Disney et Lucasfilm annoncent officiellement le retour de l'ancien Maître d'Anakin Skywalker à l'écran. Elle comptera 6 épisodes et sera réalisée par Deborah Chow (Le prix à payer). Si pour le moment on ignore quand cette fiction sera diffusée, on sait quand même où elle se situe dans la chronologie de la saga intergalactique.





Le site officiel de Star Wars précise ainsi aux fans que les nouvelles aventures d'Obi-Wan Kenobi se dérouleront "8 ans après les événements de La Revanche des Sith", sur la planète Tatooine, dernier endroit où nous avons vu Obi-Wan Kenobi remettre Luke Skywalker à Owen Lars et Beru Whitesun [l'oncle et la tante de Luke].

Selon le blog américain Summary, le synopsis officiel de la série aurait fuité : "Tatooine est une planète désertique où les fermiers travaillent dur sous la chaleur des deux soleils. Entre-temps, ils protègent leurs familles des Tusken (les Hommes des sables). Une planète loin de toute civilisation et un endroit où il serait improbable de trouver un Maître Jedi et un orphelin qui porte sur ses épaules l'avenir de toute la galaxie". L'information est à prendre avec des pincettes.

La série sur Cassian Andor de "Rogue One"

Diego Luna dans le rôle de Cassian Andor Crédit : capture d'écran YouTube

Le capitaine de Rogue One, premier spin-off de la saga, poursuivra ses aventures sur le petit écran. Cassian Andor aura droit à sa propre série sur Disney +, où Diego Luna reprendra son rôle de Rogue One. Les fans comprendront que la série se déroulera avant les événements du film, qui permet d'expliquer comment les rebelles ont réussi à mettre la main sur les plans de l'Étoile Noire, avant l'épisode IV. L'acteur partagera l'affiche avec Alan Tudyk qui incarne le droïde K-2SO, qui travaillait auparavant pour l'Empire avant d'être au côté de la Rébellion, une fois son circuit électronique modifié.



The Hollywood Reporter a aussi expliqué que les actrices Genevieve O'Reilly (Tin Star, Glitch) et Denise Gough (Colette, Paula) seront aussi de la partie. Genevieve O'Reilly reprendra son rôle de Mon Mothma, dirigeante de l'Alliance Rebelle du film Rogue One, mais le rôle de Denise Gough n'a pas été précisé.

Le film de Kevin Feige

Kevin Feige ne va pas simplement s'occuper de Marvel dans la grande famille Disney, mais aussi d'un nouveau projet de film dans l'univers Star Wars. Selon le magazine The Hollywood Reporter, le boss des Studios Marvel, "un grand fan de Star Wars", travaillera main dans la main avec Kathleen Kennedy de Lucasfilm sur un projet de film post-Skywalker. Aucune information n'a été apportée sur la nature de ce long-métrage : s'il s'agit d'un épisode d'une potentielle nouvelle saga ou un spin-off.





"Avec la fin de la saga Skywalker [après l'Épisode IX de cet hiver], Kathy contribuera à créer une nouvelle ère dans l'univers Star Wars, et nous savons combien Kevin [Feige] est un immense fan de la saga. C'était logique pour nous d'unir ces deux producteurs de talent pour travailler sur un film Star Wars ensemble", a fait savoir Alan Horn, co-président de Disney.



Reste maintenant à savoir s'il ne devra pas abandonner ce projet intergalactique puisqu'il planche aussi sur l'arrivée des mutants, Deadpool et des Quatre Fantastiques dans le MCU, depuis le rachat de la Fox par Disney.