"The Mandalorian", saison 2 : Ahsoka Tano au casting ? L'indice de Rosario Dawson

Rosario Dawson pourrait incarner Ahsoka Tano dans "The Mandalorian"

publié le 15/04/2020 à 13:19

C'est une petite déclaration qui agite la communauté Star Wars. Selon des rumeurs, Rosario Dawson, l'interprète de Claire Temple dans les séries Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders et Jessica Jones, pourrait incarner la Jedi Ahsoka Tano dans la prochaine saison de The Mandalorian.

Interrogée sur cette possible arrivée dans le monde de "Baby Yoda" et de "Mando", par le média américain Variety, Rosario Dawson n'a pas complètement fermé à la porte à la rumeur. "Ce n'est pas encore confirmé, mais quand ça le sera, je serais très heureuse", explique-t-elle en poursuivant que ce sera à "10001% grâce aux fans", si elle rejoint la série The Mandalorian.

Ahsoka Tano est une héroïne très populaire dans l'univers Star Wars du petit écran. Elle est la disciple d'Anakin Skywalker, jusqu'à ce qu'il bascule du Côté Obscur de la Force et devienne Dark Vador. Ahsoka est originaire de la planète Shilli, puis emmenée sur Coruscant pour suivre la formation Jedi. Accusée à tort d'un meurtre, elle quitte l'ordre Jedi, même si elle a été innocentée. Elle continue ses missions au service des rebelles sous le nom de code Fulcrum.



Une première "apparition" dans "Star Wars 9"

Personnage du film d'animation Star Wars : The Clone Wars, puis de la série éponyme et aussi de Star Wars : Rebels, Ahsoka Tano n'est encore jamais apparue en chair et en os. Elle a fait une apparition dans le final de L'Ascension de Skywalker, lorsque Rey entend les voix des Jedi du passé.

L'héroïne est doublée par l'actrice américaine Ashley Eckstein, qui a expliqué au média américain EW, qu'elle n'a pas la main sur l'arrivée de la Jedi dans The Mandalorian. "Je ne suis pas impliquée dans The Mandalorian (...) C'est mon rêve depuis 14 ans de continuer à incarner Ahsoka Tano dans toutes ses formes. Je continuerai d'être reconnaissante pour toutes les opportunités où je peux aider à créer ses histoires, et je serai toujours heureuse de voir son héritage perdurer. Je suis l'une des membres d'une équipe talentueuse qui permet à Ahsoka Tano d'être en vie. Les décisions finales ne m'appartiennent pas, et je ne pourrai commenter ce que je ne sais pas", confiait-elle.

La saison 2 de The Mandalorian est prévue pour octobre 2020 sur Disney+. D'ici là, les studios de productions annonceront si oui ou non Ahsoka Tano rejoindra la série qui a conquis les fans grâce au duo Mando-"Baby Yoda", son intrigue et ses références à l'univers Star Wars.