"Star Wars" : une nouvelle série d'action "centrée sur les femmes" pour Disney+

publié le 23/04/2020 à 12:14

Seront-elles les héritières de la princesse Leia et de la jeune jedi Rey ? Une nouvelle série télévisée Star Wars centrée sur les femmes serait en train d'être conçue pour la plateforme de streaming Disney+. Selon le site américain Deadline, la série serait un "thriller d'action, avec des éléments d'arts martiaux, qui se concentre sur les femmes et se déroule dans une chronologie différente de celle de l'univers habituel de Star Wars". Une information qui n'a pas été confirmée officiellement par Disney.

La série, réalisée par Leslye Headland, la co-créatrice de Russian Doll sur Netflix, sera filmée en prise de vue réelle, affirme le Hollywood Reporter. Il s'agira d'étoffer encore un peu plus la franchise de science-fiction après le grand succès public et critique de The Mandalorian et son adorable Yoda miniature.

Deux autres séries Star Wars, toujours en live-action sont dans les tuyaux pour nourrir la bête Disney+ : un prequel du film Rogue One et une série centrée sur la jeunesse d'Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), un projet qui est passé du grand au petit écran.

Le nouveau cycle Star Wars a, comme l'univers Marvel, connu une révolution avec toujours plus de diversité à l'écran. Rogue One avait Jyn Erso (Felicity Jones) en tête d'affiche, la nouvelle trilogie avait comme stars Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega), Rose (Kelly Marie Tran) ou Jannah (Naomi Ackie). Une diversité bienvenue en 2020 mais qui a provoqué plusieurs vagues de harcèlement racistes et sexistes.