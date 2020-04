publié le 25/04/2020 à 08:31

Le confinement se poursuit et il devient peut être de plus en plus difficile de garder le moral. Comment s'évader de chez soi sans bouger de son canapé et respecter les mesures de confinement ? Profitez-en pour découvrir des mondes imaginaires du petit écran qui réjouissent de très nombreux spectateurs et spectatrices.

Vous aimez les dragons, les combats à l'épée et les sorcières ? Ou vous préférez les mondes futuristes où la technologie est le pire ennemi de l'homme ? Ou bien c'est une ambiance à la Harry Potter et Gossip Girl qui vous attire ? Ne passez plus des heures à arpenter les plate-formes de streaming sans savoir que choisir.

RTL Pop Culture a sélectionné pour vous 10 séries à découvrir ou rattraper pendant ce confinement, de la très populaire Game of Thrones, à la sombre The Outsider, sans oublier la fascinante The Mandalorian qui a séduit les fans grâce à "Baby Yoda". Installez-vous confortablement et chevauchez votre dragon-zombie.

1. "Game of Thrones", la série la plus populaire de sa génération

Si vous avez été jusqu'à présent dans une caverne et que vous êtes passé à côté du phénomène Game of Thrones, mettez à profit le confinement pour regarder les 8 saisons de la série phare de HBO. Découvrez le royaume de Westeros et ses familles puissantes, déchirées entre les histoires d'amour contrariées, les guerres sans merci et les secrets de famille plus ou moins bien gardés.

L'occasion pour les fans de (re)trouver tous leurs personnages préférés de Daenerys Targaryen à Jon Snow sans oublier Ned et Arya Stark. Et puis ce générique, "nanananana" et cette réplique "Winter is Coming" achèveront votre voyage dans ce monde tiré de l'imagination de l'auteur de George R.R. Martin.

Game of Thrones, 8 saisons, OCS et Canal+

2. "Umbrella Academy", si vous aimez les X-Men

Sur la forme, Umbrella Academy vous rappellera la toile de fond des X-Men. Sept enfants dotés de super-pouvoirs sont élevés dans une gigantesque demeure, adopté par un milliardaire qui n'a pas une once d'amour paternel. Les enfants d'Umbrella Academy, nommés des chiffres 1 à 7, grandissent en développant leurs pouvoirs pour devenir des héros et des héroïnes.

Sauf que "papounet" finit par briser le moral de tout ce petit monde qui part faire sa vie dans ailleurs dès que c'est possible. Mais, lorsque le patriarche décède, tout le monde est de retour à la maison. Et ils découvrent qu'ils doivent sauver le monde de l'apocalypse. C'est là que démarre cette aventure bouleversante, trépidante et amusante (mention spéciale pour le personnage de Klaus), adaptée des comics éponymes de Delcourt.

Umbrella Academy, 1 saison, Netflix

3. "Westworld", pour les amateurs des mondes futuristes

Dans Westworld, les humains ne sont pas vraiment des humains et ils n'en ont pas la moindre idée. Il s'agit d'un immense parc d'attractions, qui permet à ses clients de revivre la conquête de l'Ouest. Les rues sont peuplées d'androïdes (les "hôtes") qui pensent évoluer dans un monde authentique, créés pour parfaire l'illusion de vérité des hommes en vacances.



Jusqu'au jour où un bug vient perturber la docilité des robots et met à mal le fonctionnement du parc. Tel est le pitch prometteur de Westworld, dont la première saison vous entraîne entre science-fiction et western. Outre cette intrigue complexe qui vous permet d'oublier tout ce qui se passe autour de vous, Westworld a un casting XXL d'Anthony Hopkins à Evan Rachel Wood, qui ne cesse de s'agrandir au fil des trois saisons.



Westworld, 3 saisons, OCS et Canal+



4. "The Witcher", si vous aimez les créatures de l'ombre et les combats à l'épée

Nous ajoutons que si vous aimez Henry Cavill (Superman dans les films DC Comics), il faut absolument foncez sur The Witcher. De la magie, des monstres et des intrigues politiques... Voilà la recette de la série de fantasy épique de Netflix adaptée de l’œuvre de Andrzej Sapkowski.



Elle plaira aux fans des livres et des jeux vidéo, tout en créant avec brio son identité. Dans un monde télévisuel orphelin depuis la fin de Game of Thrones, The Witcher a sa carte à jouer. La série de Netflix se distingue très clairement d'ailleurs des 8 glorieuses saisons du chef-d'oeuvre de HBO et c'est heureux. Personne ne veut voir une pâle copie de Westeros et le monde conçu par Andrzej Sapkowski se suffit amplement.



The Witcher, 1 saison, Netflix

5. "The Mandalorian", pour les inconditionnels de "Star Wars"

Si vous êtes passés à côté du phénomène "Baby Yoda", il est temps de plonger dans l'univers de The Mandalorian. Première série Star Wars en prises de vues réelles, elle se déroule après la chute de l'Empire vue dans Le Retour du Jedi (épisode VI), dans des coins de la galaxie que les fans reconnaîtront. On y suit l'aventure d'un chasseur de primes mandalore, incarné par Pedro Pascal, le prince Oberyn Martell de Game of Thrones.



Vous n'entendrez que sa voix, ce qui n'empêche pas ce personnage d'être touchant et très très convaincant. Alors qu'il refuse d’exécuter le contrat d'une mission, "Mando" développe des sentiments dont il n'a pas l'habitude pour l'Enfant et devient la cible de son précédent employeur. Une pépite pour les fans Star Wars avec les décors et la musique, une magnifique porte d'entrée dans la galaxie lointaine pour les néophytes.



The Mandalorian, 1 saison, Disney+

6. "The Walking Dead", pour sa quête de la survie

Dans un monde dévoré par un virus inconnu qui transforme les populations mondiales en zombies, un groupe de survivants tente tant bien que mal de s'adapter à ce nouvel univers. Vous n'entendrez jamais le mot "zombie", mais vous en aurez à la pelle. Sauf que plus les saisons avancent, plus on comprend que ces dévoreurs de chair fraîche ne sont pas les véritables méchants de ce show. En effet, les hommes sont les pires ennemis des hommes. Toutes les saisons ne sont pas égales sur le plan scénaristique, mais les héros centraux tels Rick, Michonne, Carol, Maggie et Daryl vous permettront de rester accrochés à la série phare de la chaîne américaine AMC.



The Walking Dead, 10 saisons, OCS et Netflix

7. "Watchmen", pour une adaptation habile des comics

Comic-book classique parmi les classiques, Watchmen offre aux lecteurs un monde rude, brutal et parfois déprimant, une aventure qui pose la question existentielle : Quis custodiet ipsos custodes ? ("qui gardera les gardiens ?" ou "watchmen" en anglais). Une locution latine qui depuis des siècles pose la question de la corruption de la police, de la politique ou de la justice et la nécessité de contre-pouvoir, voire, la légitimation de la rébellion en cas d’oppressions liberticides.



Une phrase qui est au cœur de l'histoire des Watchmen, un monde dans lequel les super-héros ne sont pas si nobles et dans lequel ordre et rébellion maintiennent un équilibre précaire.



Watchmen, 1 saison, Canal+ et OCS

8. "The Magicians", entre "Harry Potter" et "Gossip Girl"

C'est une histoire qui ressemble à s'y méprendre à un Harry Potter pour adultes. The Magicians raconte l'histoire de deux héros, Quentin et Julia, deux jeunes adultes découvrant l'existence d'une université de magie en plein New York. Mais passé ce cadre narratif, tout éloigne l'histoire de J.K. Rowling du monde noir, urbain et défaillant conçu par Lev Grossman dans sa trilogie littéraire The Magicians, adaptée par SyFy.



D'Harry Potter, il emprunte l'enseignement de la magie dans une école invisible pour le commun des mortels. Des Chroniques de Narnia, un monde parallèle où les enfants vivent des aventures fantastiques au côté d'animaux doués de parole. On retrouve aussi les errements tragi-comiques de la jeunesse privilégiée de New York d'une série comme Gossip Girl. Prenez ces univers, ajoutez du sexe, de l'alcool, de la drogue et une bonne dose des choix moraux discutables et vous obtiendrez un cocktail ayant à peu près le goût de The Magicians.



The Magicians, 5 saisons, SyFY

9. "The Outsider", pour les fans de Stephen King

Voilà une série qui n’a pas trop fait parler d’elle et pourtant c’est un des petits bijoux de cet hiver. The Outsider est l’adaptation d’un roman de l’immense Stephen King et une série HBO, gage de qualité absolue à la télévision : Game of Thrones, Westworld, Watchmen, His Dark Materials, Six Feet Under..., c'est eux.



The Outsider propose une histoire effrayante sans pour autant basculer totalement dans le genre horrifique. Stephen King mélange une nouvelle fois avec habilité le quotidien d’une petite communauté américaine et la fait plonger lentement dans un abysse infernal. L’histoire se déplie en 10 épisodes d’un peu moins d’une heure chacun. Ils sont tous disponibles et donc vous pouvez les "binger" en toute tranquillité.



The Outsider, 1 saison, OCS et Canal+

10. "Daredevil", pour les combats dans Hell's Kitchen

Rien à voir ici avec le film de 2003 avec Ben Affleck et Jennifer Garner, qui n'a pas convaincu tous les spectateurs et les spectatrices. Dans cette première série Marvel-Netflix, on retrouve les origines de Daredevil, le justicier aveugle la nuit et avocat le jour campé avec brio par Charlie Cox et on suit ses aventures dans les rues de Hell's Kitchen contre l'organisation de la Main, sa rencontre avec Elektra et ses doutes sur le sens de sa vie. Une très belle série, avec des plans-séquences musclés et un casting convaincant. Daredevil est la porte d'entrée vers les autres séries Marvel-Netflix : Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Les quatre héros se retrouvent ensuite dans The Defenders, pour unir leurs forces contre un ennemi commun.



Daredevil, 3 saisons, Netflix