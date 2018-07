VIDÉO - Alicia Vikander et Michael Fassbender évoquent leur première rencontre

publié le 26/07/2016 à 12:46

Ils forment l'un des couples les plus glamours du jeune Hollywood. En pleine promotion d'Une vie entre deux océans, le film dont ils partagent l'affiche qui sortira le 5 octobre prochain, Alicia Vikander et Michael Fassbender se sont laissés aller à quelques confidences concernant leur première rencontre.



C'est devant les caméras d'Entertainment Tonight que les deux comédiens se sont confiés sur les débuts de leur relation : "Nous nous sommes rencontrés au Toronto Film Festival et aux BAFTAs, sur la piste de dance", explique Alicia Vikander avant de laisser Michael Fassbender la complimenter : "Je pensais être un bon danseur jusqu'à ce qu'elle commence à danser. Là, j'ai eu l'impression d'avoir deux pieds gauches", a-t-il plaisanté, avant de vanter ses talents d'actrice : "C'est une artiste acharnée et très courageuse, c'est impressionnant à regarder."

Alicia Vikander fait craquer tout Hollywood

Alicia Vikander affiche un planning chargé pour les mois à venir : avant la sortie d'Une vie entre deux océans, dans lequel ils campent un couple stérile qui recueille un bébé trouvé dans un canot échoué, la comédienne oscarisée pour son rôle dans The Danish Girl apparaîtra aux côtés de Matt Damon dans Jason Bourne, le prochain épisode de la saga d'espionnage. Elle a également été choisie pour succéder à Angelina Jolie dans le rôle de Lara Croft : le reboot de Tomb Raider est prévu pour le 16 mars 2018.