"Star Wars" : Disney annonce un nouveau film réalisé par Taika Waititi

publié le 04/05/2020 à 21:49

C'est une nouvelle qui va sûrement ravir les fans de Star Wars. Taika Waititi va réaliser un prochain film de la saga à destination des salles de cinéma. Très courtisé, le Néo-zélandais s'est fait connaître avec Thor : Ragnarok, un Marvel plutôt réussi, et Jojo Rabbit, une comédie à l’humour décalé, qui lui a valu un Oscar en février dernier.

Taika Waititi n’est pas étranger à l’univers de Star Wars. Le cinéaste a en effet mis en scène l’épisode final de la première saison de The Mandalorian sur Disney+. Le script du film sera co-écrit par Taika Waititi et Krysty Wilson-Cairns, une scénariste écossaise à qui l'on doit ceux de 1917, l’excellent dernier film de Sam Mendes et Last Night in Soho, d’Edgar Wright.

Disney a choisi une date symbolique pour faire son annonce : le 4 mai, jour des célébrations du May The 4th Be With You. Le géant du divertissement a été avare en informations. Disney n’a pas communiqué la date de sortie de ce futur long-métrage, ni précisé si celui-ci ferait partie d’une trilogie. Il pourrait donc s’agir d’un film seul, comme Rogue One ou Solo. Le nouveau space opera se déroulera-t-il pendant l'ère de la Haute République ? Le mystère reste entier.

Taika Waititi, un cinéaste très occupé

Reste à savoir maintenant quand Taika Waititi commencera à travailler sur ce nouveau film Star Wars. Le réalisateur est particulièrement occupé en ce moment. Il travaille sur Next Goal Wins, adapté du documentaire Une équipe de rêve, dont Michael Fassbender sera la tête d’affiche. Le boulimique cinéaste planche également sur la suite de la franchise Thor : Love and Thunder, dont la sortie a été repoussée à février 2022.



Disney a également annoncé ce lundi une nouvelle série Star Wars pour Disney+. Leslye Headland (Russian Doll) officiera en tant que showrunner de ce cette fiction, sans titre pour le moment et en cours de développement. L'Américaine écrira la série et en sera la productrice exécutive.