Aaron Paul Discovers Bryan Cranston Living in Breaking Bad RV // Omaze

publié le 19/07/2018 à 18:12

Dix ans déjà que la série Breaking Bad a été diffusée pour la première fois. À cette occasion les interprètes de Walter White (Bryan Cranston) et de Jesse Pinkman (Aaron Paul) ont souhaité marquer le coup. Les deux acteurs, qui ne se sont pas vus depuis cinq années (série arrêtée lors de la saison 5, en septembre 2013) ont pu revêtir leurs costumes de revendeur de méthamphétamine.



Le tandem, qui n'est pas encore apparu dans la série dérivée Better Call Saul, s'est réuni afin de soutenir une noble cause, celle des enfants ayant subi des violences physiques sexuelles dans le passé. Les deux acteurs invitent les internautes à faire preuve de générosité.

Aaron Paul et Bryan Cranston se retrouvent à l'intérieur de leur célèbre caravane blanche et marron, lieu emblématique de la série, où les deux compères fabriquent leur drogue bleue. La mise en scène, de ce sketch parodique, est d'une drôlerie absolue. Les échanges entre les deux comédiens fonctionnent à merveille et rappellent à quel point le duo est solide. À noter que le casting complet de Breaking Bad est attendu à la Comic Con de San Diego 2018, pour célébrer les dix ans d'existence de la série.