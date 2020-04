Carrie Fischer : drogues, bipolarité... Le côté obscur de la Princesse Leia

publié le 25/04/2020 à 14:31

Carrie Frances Fisher est née le 21 octobre 1956 sur la colline des milliardaires, Beverly Hills. Fille de l'un des plus couples les plus en vue du moment. Sa mère, Debbie Reynolds, est la star du film Chantons sous la Pluie, avec Gene Kelly. Son père est un crooner à succès, l'infatigable playboy Eddie Fisher. Quand elle a la chance de le voir, c'est le plus souvent dans des émissions télé, rarement dans la vraie vie.



Carrie Fisher, future princesse Leia de Star Wars, est une adolescente sujette aux sautes d'humeur, exaltée puis subitement morose. A 15 ans, elle suit une thérapie. Quand le médecin psychiatre lui demande ce qui ne va pas, elle répond : "Je veux juste m'arrêter de pleurer". Le diagnostic ne sera établi que bien des années plus tard : un trouble bipolaire qui la poursuivra toute sa vie, une névrose qui ne lui laissera aucun répit. L'actrice ne cachera jamais cette névrose, s'accoutumant tant bien que mal à voyager entre l'ombre et la lumière...



Un beau jour, alors qu'elle venait de se voir refuser un rôle, elle fait face à George Lucas qui prépare un film de science fiction. A l'issue de l'audition, Lucas fait la moue, la jeune actrice est persuadée d'avoir échoué. "J'ai serré les mains de tout le monde puis je me suis dirigé vers la sortie avec le sentiment que j'allais monter sur l'échafaud" écrira t-elle. Une semaine plus tard, pourtant, le réalisateur la rappelle. La voilà retenue pour jouer dans un film dont personne ne se doute qu'il va entrer dans la légende...Et faire de Carrie Fisher une icône sous les traits d'une princesse immortelle...

L'invité "Confidentiel"

François Forestier, journaliste critique cinéma pour L'Obs.