publié le 07/06/2020 à 11:50

La vidéo date d'il y a plus d'un an et pourtant elle refait surface sur les réseaux sociaux. Ce samedi 6 juin, l'acteur américain Mark Hamill, connu pour son rôle de Luke Skywalker et son humour dévastateur, a retweeté la vidéo d'un trompettiste qui joue l'air d'une musique qui lui est chère, à savoir la "Marche Impériale". La scène se déroule à Marseille, en février 2019, lors d'une manifestation du mouvement des "gilets jaunes".

À l'instar de Mark Hamill, cette vidéo n'a pas manqué de faire sourire beaucoup d'internautes puisqu'elle a été prise au moment où une escouade de CRS se déplaçait dans les rues de la cité phocéenne.

En moins de 24h, le tweet de l'interprète de Luke Skywalker a été liké près de 450.000 fois par les internautes et retweeté à plus de 76.000 reprises.