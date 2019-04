publié le 12/04/2019 à 19:20

Retenez votre souffle. Après des mois et des mois d'attente, la première bande-annonce de Star Wars 9 est enfin là. La vidéo d'un peu plus de deux minutes a été dévoilée pendant la Star Wars Celebration ce vendredi 12 avril.



L'épisode 9 s'intitulera donc The Rise of Skywalker. Le film est attendu en France le 18 décembre prochain. On y retrouve la jeune Rey en plein désert, son sabre laser à la main. Preuve que la padawan a réussi à le reconstruire après les événements de Star Wars 8. La suite du trailer est épique, mystérieuse et intense, avec un saut de Rey pour éviter un vaisseau qui fonce sur elle. Les fans seront aussi ravis de retrouver Lando Calrissian et son interprète d'origine (Billy Dee Williams) à bord du Faucon Millenium aux côtés de Chewbacca.

Poe Dameron et Finn portent de nouveaux costumes et sont eux aussi présents dans le désert. C'est peut-être la planète qui accueille la nouvelle base secrète de la Rébellion. Leia est aussi présente, dans une scène pleine de tendresse. Elle serre Rey dans les bras. La jeune femme a d'ailleurs les larmes aux yeux.

De son côté, Kylo Ren est dans la forêt, ce qui nous rappelle son combat contre Rey dans le même environnement dans Le Réveil de la Force. On a aussi droit à un aperçu d'une nouvelle planète et un vol à la vitesse de la lumière du Faucon Millenium. La fin de la vidéo est très intrigante puisqu'on entend un ricanement à la fois terrifiant et familier... serait-ce celui de l'Empereur ?