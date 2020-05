publié le 13/05/2020 à 16:05

La saison 2 de The Mandalorian va accueillir une héroïne des séries Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : Rebels. C'est que rapporte le média américain Slash Film. Bo-Katan Kryze connue pour les fans de la série animée va donc prendre vie en chair et en os dans l'univers de "Baby Yoda"et de "Mando".

Comme le précise Slash Film, Bo-Katan Kryze sera incarnée par Katee Sackhoff, éternelle Kara "Starbuck" Thrace dans la série Battlestar Galactica. C'est d'ailleurs qui double l'héroïne dans les séries Star Wars : Rebels et Star Wars : The Clone Wars. Une excellente nouvelle pour les fans de la galaxie lointaine.

Toujours selon le média, Katee Sackhoff a commencé à tourner son rôle pour la saison 2 de The Mandalorian en février dernier, juste avant le début des confinements. Elle est attendue pour octobre 2020 sur Disney+, ce qui laisse amplement le temps de faire connaissance avec Bo-Katan Kryze et de comprendre ce que son arrivée signifie pour la suite de la série. Attention, la suite de l'article contient quelques spoilers.

Une guerrière mandalorienne

Bo-Katan Kryze apparaît pour la première fois dans la saison 4 de la série Star Wars : The Clone Wars et dans les saisons 5 et 7. Puis dans la saison 4 de Star Wars : Rebels.



Elle est originaire de la planète Mandalore (comme "Mando"), militaire haut gradée, spécialiste des combats au blaster. La première fois qu'elle apparaît dans Star Wars The Clone Wars on ne voit pas son visage, il ne sera révélé que dans la saison 5, tout comme sa relation avec la Duchesse Satine Kryze de la planète Mandalore. Bo-Katan Kryze est la soeur de cette dernière, sauf qu'elles ne sont pas du tout dans la même idéologie.

En effet, pendant la Guerre des Clones (vue dans l'épisode 2 de la saga au cinéma, ndlr), Bo-Katan est lieutenant dans la Death Watch de Pre Vizsla, qui veut renverser le régime pacifiste de la Duchesse. Plus précisément, elle dirige l'unité d'élite de Nite Owls.

Elle a rallié le Collectif des Ombres de Dark Maul

Mais, après des coups d'État avortés, Pre Vizsla décide de rallier le Collectif des Ombres de Dark Maul (souvenez-vous, c'est l'adversaire d'Obi-Wan et Qui-Gon dans La Menace Fantôme). Grâce à Dark Maul, la Death Watch prend le pouvoir de la planète Mandalore, mais la suite ne se passe pas comme prévu pour notre héroïne. Pre Vizsla est en effet tué par le Seigneur Sith dans un combat au sabre laser.

Endeuillée, elle refuse alors de reconnaître la légitimité de Dark Maul, qui a pris le pouvoir de la planète Mandalore et crée ainsi une guerre civile au sein de ses partisans et ceux du Seigneur Sith. Le conflit ravage la planète Mandalore et Bo-Katan n'a pas le choix : elle demande de l'aide à Obi-Wan Kenobi pour qu'il révèle la survie de Maul à la République Galactique et ses méfaits.

Pourquoi son arrivée est importante dans "The Mandalorian"

Alors, maintenant que vous avez la toile de fond de l'histoire de Bo-Katan, voyons pourquoi et comment elle va être importante dans The Mandalorian. Parce qu'elle est liée au Dark Saber, la lame noire que vous avez pu voir dans les mains de Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dans l'épisode final de The Mandalorian.



Concrètement, cette arme est un symbole puissant pour les Mandaloriens. "Pendant un temps, pour gouverner Mandalore, il fallait porter cette arme. Ce sabre est un symbole important pour cette maison et est respecté par les autres clans", explique Fenn Rau, un personnage de la série animée Star Wars : Rebels, dans laquelle on retrouve fréquemment la lame sombre.



C'est d'ailleurs dans Star Wars : Rebels que Bo-Katan reçoit la lame noire et devient ainsi la cheffe des Mandalores. Avec ce symbole elle espère unir les clans jadis ennemis pour ramener la paix sur la planète. "J'accepte cette épée pour ma soeur, pour mon clan et pour tous les guerriers", déclare Bo-Katan.

> Heroes of Mandalore: A New Leader | Star Wars Rebels | Disney XD

Alors puisque dans The Mandalorian on la retrouve dans la main du Moff Gideon, on peut se demander comme il a réussi à la récupérer. A-t-il assassiné Bo-Katan ou lui a-t-il subtilisé ? Devenu le leader des Mandalores, quel est exactement son lien avec Baby Yoda qu'il veut à tout prix récupérer ? Bo-Katan pourrait être l'élément central de toutes ses réponses. Reste maintenant à savoir si elle apparaîtra pendant des flash-backs, si jamais Gideon Moff l'a tué dans le passé ou si elle va débarquer à un moment dans la série pour aider le chasseur de primes à combattre cet ennemi.