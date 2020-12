Idées cadeaux Noël 2020 : notre guide des 29 meilleurs jeux vidéo à offrir

publié le 08/12/2020 à 09:00

Vous souhaitez offrir un jeu vidéo à votre enfant, ado, frère, sœur, femme ou mari pour Noël, mais vous ne savez pas du tout comment vous y prendre ? Aucun souci, le choix est imposant, il est normal de se perdre au milieu de cette vaste bibliothèque vidéoludique. Afin de vous guider dans votre quête du cadeau idéal, la rédaction de RTL vous a concocté une liste des meilleurs titres de l'année.

Plus que jamais, les jeux vidéo ont la cote, ils restent le bien culturel le plus vendu en France. Tout le monde, ou presque, a déjà eu une manette entre les mains, c'est pourquoi le jeu vidéo semble être le cadeau idéal à déposer au pied du sapin cette année.

Des jeux de rôle, de course, de simulation ou d'aventure, il en existe de toutes sortes et pour tous les goûts. Il est conseillé de vérifier d'une part que la personne à qui vous souhaitez offrir le cadeau possède la console adéquate et d'autre part qu'il ne possède pas déjà le jeu en question. Enfin, si vous ne trouvez pas la perle rare dans cette liste, vous pouvez consulter notre guide 2019 des meilleurs jeux à offrir.

Les plus grands titres de l'année

Cyberpunk 2077 (PC, PS4, PS5, One, Series, Stadia) : Les fans l'attendent depuis 2012, le nouveau jeu de rôle de CD Projekt, les papas de la trilogie The Witcher, vous emmène dans un futur dystopique. Vous y incarnez un mercenaire nommé "V", dans la ville de Night City où différents gangs règnent.

The Last of Us Part II (PS4) : Probablement le jeu de l'année 2020. Dans cette suite de The Last of Us, la jeune Ellie se bat dans un univers post-apocalyptique où l'humanité a été décimée par une infection. Une aventure poignante, où se mêlent action et émotion autour d'un agréable moment de détente.

Watch Dogs Legion (PC, PS4, PS5, One, Series, Stadia) : Londres comme vous ne l'avez jamais vue. Dans un futur proche, la capitale anglaise est contrôlée par un gouvernement autoritaire qui opprime le peuple. La particularité de ce jeu d'Ubisoft, vous n'incarnez pas un personnage mais une infinité. Vous pouvez recruter n'importe quel personnage que vous croisez pour le faire joindre la résistance.

Ghost of Tsushima (PS4) : Vous rêviez de découvrir le Japon féodal ? Ghost of Tsushima vous laisse libre de visiter l’île de Tsushima dans la peau d'un samouraï. Vous devrez alors monter une armée pour repousser l'invasion mongole. Évasion garantie.

>

Assassin's Creed Valhalla (PC, PS4, PS5, One, Series, Stadia) : Après l'Égypte et la Grèce antique, ce nouvel opus d'Assassin's Creed se déroule à l'époque des Vikings. Vous y incarnez Eivor, un guerrier qui quitte la Norvège en direction de l'Angleterre en quête de fortune et de gloire. Fortement similaire aux deux derniers opus, vous y retrouverez la lame secrète, symbole des assassins, absente du dernier épisode.



Call of Duty Black Ops Cold War (PC, PS4, PS5, One, Series) : Retour dans un passé plus proche, avec l'inévitable Call of Duty, le jeu de tir à la première personne. Comme son nom l'indique l'action se déroule en pleine Guerre froide. La licence est avant tout appréciée pour ses modes multijoueur et zombie qui restent très classiques dans cet opus.



Spider-Man Morales (PS5) : Se balancer de toile en toile à travers les gratte-ciels new-yorkais reste un sentiment unique, dont on ne se lasse jamais. Vous jouez ici Miles Morales, le jeu super héros. Cette nouvelle aventure est exclusive à la PlayStation 5.



Marvel's Avengers (PC, PS4, PS5, One, Series, Stadia) : Si jouer Spider-Man ne vous suffit pas, pourquoi ne pas incarner Hulk, Iron Man ou n'importe quel autre Avenger ? Dans ce jeu, après une séparation, la bande de super héros fait face à un ennemi qui menace la Terre entière.



Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau (Switch) : Vous êtes fan de l'univers des jeux The Legend of Zelda ? Vous adorerez ce nouvel épisode Hyrule Warriors. Contrairement aux jeux d'aventures habituels où vous incarnez Link, ici vous pouvez jouer plusieurs personnages iconiques. Vous devrez faire face à de nombreuses vagues d'ennemis avant d'affronter un boss au court d'un combat épique.



Immortals Fenyx Rising (PC, PS4, PS5, One, Series, Switch, Stadia) : En parlant de l'univers de Zelda, si sa dernière grande aventure The Breath of the Wild vous a marqué, Immortals Fenyx Rising saura vous séduire. Dans la même lignée que ce jeu, vous y incarnez la demi-déesse Fenyx, dans son combat contre le titan de la mythologie grecque Typhon.

>

Paper Mario : The Origami King (Switch) : Le grand classique en 2D de Nintendo fait son retour, au grand plaisir des nostalgiques. Dans cette nouvelle aventure, le plombier moustachu doit faire face au roi Olly afin de sauver le royaume champignon.



Doom Eternals (PC, PS4, PS5, One, Series, Switch, Stadia) : Attention, ce jeu est fortement recommandé pour un public d'un certain âge. Gore et violent au possible, Doom Eternals est idéal pour vous défouler après une longue journée de travail.



Demon's Soul (PS5) : Le remake du classique de la PlayStation 3 a été annoncé pour la nouvelle console de Sony. Ce jeu vise également un public mature, de par sa violence mais également son niveau de difficulté ahurissant. Vous pouvez également prévoir une nouvelle manette, au cas où la première serait victime des nerfs du joueur.



Ghostrunner (PC, PS4, One, Switch) : La définition même du terme jouissif. Violent et rapide, le principe de ce jeu est simple, vous avancez à travers les différents niveaux proposés en vous défaisant des nombreux ennemis. Pour ce faire, vous pouvez courir sur les murs, ralentir le temps et attaquer les adversaires à l'aide votre sabre.

>

FIFA 21 ou PES 2021 (PC, PS4, PS5, One, Series, Switch) : Les jeux de football, inévitables des consoles de salon, reviennent comme chaque année malgré la crise sanitaire. FIFA propose un tout nouvel opus, tandis que PES se contente d'une simple mise à jour payante. La rédaction de RTL a d'ailleurs testé pour vous les deux jeux.



Football Manager 21 (PC, Mac, One, Series): Quand il s'agit de pousser la simulation de football le plus loin possible, la série Football Manager n'a pas d'égal. RTL a testé ce nouvel opus, où vous vous glissez dans la peau d'un entraîneur. Le jeu prend même en compte la pandémie de coronavirus !



Fuser (PC, PS4, One, Switch) : Vous vous sentez l'âme d'un DJ ? Vous avez l'occasion de vous adonner à votre passion dans le jeu Fuser, le nouveau bébé des créateurs de la série Rockband. Ici, il n'est pas question de reprendre des titres déjà existants comme dans un DJ Hero mais plutôt de créer votre propre musique à l'aide d'un attirail complet.

Pour les nostalgiques

Final Fantasy VII Remake (PS4) : On s'attaque ici à l'un des plus grands classiques du jeu vidéo. Initialement sorti su PS1, FF VII se refait une beauté à travers ce remake épique où vous suivez les aventures de Cloud, super ex-SOLDAT armé de son épée géante. Beaucoup considèrent toujours ce jeu comme le meilleur de tous les temps.



Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS4, One) : Autre vedette de la première PlayStation, le très célèbre Crash Bandicoot revient dans un nouveau jeu d'aventure. Il vous faudra traverser les différents mondes pour affronter les rivaux de la fameuse mascotte. À première vue, ce Crash Bandicoot semble enfantin, mais gare à la difficulté croissante, à s'arracher les cheveux.



Streets of Rage 4 (PC, PS4, One, Switch) : L'héritier de la franchise mythique Streets of Rage. Près de 26 ans après la sortie du dernier opus, ce nouveau jeu transpire les années 90. Il s'intègre parfaitement dans le milieu vidéoludique moderne malgré une formule qui n'a pas changé. L'idéal pour jouer avec vos amis, chez vous ou en ligne.



Mafia : Definitive Edition et Mafia 2 Definitive Edition (PC, PS4, One) : Ces deux jeux s'adressent aux fans de la trilogie Le Parrain et des Affranchis. Dans ces deux aventures totalement distinctes, vous incarnez un jeune mafieux, fraîchement intégré dans la famille, dans deux histoires à couper le souffle.



Mario 3D All-Stars (Switch) : Et si vous achetiez trois jeux d'un coup ? Pour les 35 ans du plombier à la casquette rouge, Nintendo a réédité trois des plus grands classiques de Mario, à savoir Super Mario 64, Super Mario Sunshine et enfin Super Mario Galaxy.

>

Pour les pilotes en herbe

Mario Kart Live : Home Circuit (Switch) : Sûrement le cadeau le plus abordable pour les non-initiés aux jeux vidéo. Nintendo propose un concept original mêlant réalité virtuelle, gadgets et jeu, dans Mario Kart Live : Home Circuit. Concevez votre propre circuit dans votre salon, chambre ou jardin, et dirigez votre kart pour de vrai, depuis votre console. Drôle et original, vous pouvez jouer jusqu'à quatre joueurs simultanément.



Star Wars : Squadrons (PC, PS4, One) : Pour les adeptes de la saga Star Wars, qui rêvent de combat spatial. Retrouvez les personnages, les vaisseaux et les thèmes cultes de la série dans ce jeu dédié au pilotage.



F1 2020 (PC, PS4, One, Stadia) : Au cas où seriez à la recherche de sensations plus réalistes, plus immersives, vous pouvez vous glisser dans la peau d'un vrai pilote de Formule 1. Un jeu complet, où vous pouvez mener votre écurie au top en remportant les courses les plus connues de la compétition.



Flight simulator (PC, One) : Il s'agit de la simulation la plus réaliste de pilotage d'avions de ligne jamais créée. Que vous soyez expert en la matière ou un simple novice, vous pourrez profiter des nombreux paysages à votre disposition et même survoler n'importe quelle ville de France ou d'ailleurs, ultra détaillée.

>

Forza Horizon 4 (PC, One, Series) : Retour sur la terre ferme, avec le dernier épisode de la série des Forza Horizon, un jeu de course complet, réaliste, avec son petit côté arcade qui fera plaisir à n'importe quel amateur de grosses cylindrées.