VIDÉOS - Nintendo fait le plein d'annonces pour les 35 ans de Mario

publié le 03/09/2020 à 21:05

Nintendo a sorti le gros jeu pour le 35e anniversaire du plombier moustachu. La firme japonaise a annoncé de nombreuses sorties lors d'une conférence surprise, le "Super Mario 35th Anniversary Direct".

Ces annonces vont ravir les nostalgiques de tous âges, étant donné qu'elles concernent le portage de nombreux jeux rétros sur la Switch. C'est le cas notamment de Super Mario 3D All-Stars, une compilation des trois premiers opus des aventures de Mario en 3D.

Super Mario 64, Super Mario Sunshine et enfin Super Mario Galaxy seront donc officiellement jouables sur la dernière console de Nintendo. Il ne s'agit pas d'un remake, mais uniquement d'un portage HD. Les graphismes de ces jeux resteront les mêmes, seule une meilleure résolution et l'affichage en 16:9 y sont ajoutés.

Cette compilation correspond probablement à la plus grosse annonce du constructeur japonais. Elle sera disponible à partir du 18 septembre, dans des conditions particulières : "La version physique ne sera produite que pendant une durée limitée, la version téléchargeable ne sera disponible que jusqu'à la fin du mois de mars 2021" précise Nintendo, sans évoquer de raison particulière.

Trois grandes aventures de Mario en 3D, optimisées pour la #NintendoSwitch.#SuperMario3DAllStars arrive en production limitée le 18/09 ! #SuperMario35



Précommandez-le maintenant : https://t.co/awd52EQykY pic.twitter.com/n8fSf61DuD — Nintendo France (@NintendoFrance) September 3, 2020

Un "Mario Kart" dans son salon

L'une des licences les plus célèbres du plombier revient sous une forme toute nouvelle. Mario Kart Live : Home Circuit permet, comme son nom l'indique, de transformer votre appartement en véritable circuit.

Le concept est simple mais ingénieux. Il suffit de construire un circuit à l'aide de points de départ, de passage et d'arrivée à placer où vous le souhaitez. Ces différents points mis en place donneront la forme du circuit.

La partie la plus intéressante arrive ensuite, il s'agit de la conduite. Dans cette toute nouvelle version de Mario Kart, il est possible de conduire de véritables véhicules, à taille réduite évidemment. Au choix Luigi ou Mario. Ceux-là sont équipés d'une caméra, diffusant le point de vue du pilote au joueur sur sa console en temps réel.

Avec cette innovation, Nintendo a peut-être finalement trouvé un bon usage de la réalité virtuelle. Il faudra tout de même attendre jusqu'au 16 octobre avant de pouvoir lancer des carapaces dans son salon.

À vos marques, prêts, partez ! 🏁#MarioKart Live: Home Circuit déboule dans votre salon et sur #NintendoSwitch le 16/10 ! #SuperMario35 pic.twitter.com/djfAXEBz6r — Nintendo France (@NintendoFrance) September 3, 2020

Une nouvelle console "Game & Watch : Super Mario Bross"

Mario compte également faire son retour sur la plus vieille console portable de Nintendo, bien avant la Nintendo DS ou le GameBoy. Le 13 novembre prochain ils sera possible de rejouer au premier Super Mario Bros sur Game & Watch.



Le Game & Watch : Super Mario Bros, vendu au prix de 49,99€ propose également le jeu Super Mario Bros. : The Lost Levels ainsi que le remake de Ball. Cette console sera produite en quantité limitée également.

Le passé revient en force ! La console Game & Watch: Super Mario Bros. sera disponible le 13/11.



Elle inclut :

☑️ Super Mario Bros.

☑️ Super Mario Bros.: The Lost Levels

☑️ Ball (version Mario)

☑️ Une horloge numérique pic.twitter.com/SJPL7VEfja — Nintendo France (@NintendoFrance) September 3, 2020

Mario s'initie au Battle Royale

Après Tetris, Nintendo réalise l'exploit d'inscrire son icône Mario au sein d'un Battle Royale. Ce genre consiste à confronter plusieurs joueurs, qui s'affronteront jusqu'à ce qu'ils n'en reste plus qu'un.



Ici, 35 compétiteurs se battent sur des niveaux classiques de Mario Bros. Tout comme dans le dernier Tetris proposé par Nintendo, les joueurs peuvent opter pour différentes stratégies et envoyer des ennemis chez leurs adversaires.



Super Mario Bross 35 sera jouable sur Switch à partir du jeudi 1er octobre. Encore une fois, le jeu n'est disponible que jusqu'en mars 2021.

Soyez le dernier Mario en lice dans Super Mario Bros. 35, un jeu compétitif en ligne disponible le 01/10 en exclusivité pour les abonnés #NintendoSwitchOnline ! #SuperMario35 pic.twitter.com/UwEWsF6vbO — Nintendo France (@NintendoFrance) September 3, 2020