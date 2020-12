Idées cadeaux Noël 2020 : deux beaux livres à offrir à ses proches

publié le 02/12/2020 à 12:04

Nous sommes à 3 semaines de Noël, les librairies ont rouvert. C'est le moment de penser aux beaux livres à déposer au pied du sapin. Voici deux propositions pour deux belles évasions avec le Dictionnaire amoureux illustré des jardins (29,95 euros) d'Alain Baraton et Paris à vol d'oiseau (Gallimard, 35 euros).

Deux frères passionnés de photo et de modélisme ont utilisé un drone pour survoler la capitale tout au long de l'année dernière et prendre plus de 6.000 photos. Les plus belles sont réunies dans ce somptueux ouvrage enrichi d'un texte de l'écrivain David Foenkinos. Et pour accompagner ces photos splendides, David Foenkinos, à la demande des deux frères auteurs de l'album, a donc imaginé un conte inédit et poétique Un oiseau à Paris.

Après le ciel de Paris, passons au jardin avec Alain Baraton. Jardinier en chef de Versailles qui publie l'édition illustrée, elle aussi splendide, de son Dictionnaire amoureux illustré des jardins. On y visite par le texte et la photo les jardins les plus beaux ou les plus insolites comme l'Eden Project en Angleterre, les plus grandes serres du monde, des bulles aux allures futuristes posées par-dessus une ancienne carrière. Alain Baraton rend hommage également aux artistes, peintres ou écrivains, qui ont célébré les jardins.