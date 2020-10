publié le 07/10/2020 à 15:30

Vous êtes désespérés de devoir attendre encore de longs mois avant de découvrir la suite des aventures de Geralt, Ciri et Yennefer ? Pas d'inquiétude, la production de la série de fantasy de Netflix saupoudre des indices ici et là pour calmer notre manque de monstres et de magie.

Tout d'abord il y a eu les premières images des trois héros : Ciri, Geralt et Yennefer. Les deux premiers apparaissent avec des tenues de combat et on peut voir en particulier Ciri s'entraîner avec une épée en bois. Cela voudrait donc dire que la jeune princesse va mettre de côté la diplomatie et les intrigues de cour pour une approche plus directe des choses en suivant l'entraînement des Sorceleurs. Outre ses compétences martiales, Ciri devra certainement apprendre à maîtriser ses pouvoirs surnaturels qui restent encore un des grands points d'interrogation de la saga.

Du côté de Yennefer, les deux premières photos laissent présager un début de saison difficile pour la sorcière qui a provoqué l'incendie géant en fin de saison 1. On la voit en effet le visage en sang et les mains entravées par des chaînes.

She used her full might,

and the battlefield burned.

Then she vanished from sight,

But Yen will return. pic.twitter.com/1sdWujA6KS — The Witcher (@witchernetflix) October 7, 2020

Le secret de Ciri

Nos confrères du site ComicBook.com ont eu accès au synopsis de cette seconde saison qui pose le décor de cette suite. "Convaincu que Yennefer a perdu la vie lors de la Bataille de Sodden, Geralt de Riv accompagne la princesse Cirilla dans le lieu le plus sûr qu'il connaisse, la forteresse de Kaer Morhen où il a passé sa jeunesse. Pendant que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent se disputent le pouvoir par-delà les hauts murs de Kaer Morhen, Geralt doit protéger Ciri d'un mal bien plus dangereux encore : le mystérieux pouvoir qui sommeille au plus profond d'elle."

Si vous avez lu les romans d'Andrzej Sapkowski et en particulier Le Sang des elfes (Bragelonne), vous ne serez pas surpris pas ces "révélations". Idem, si vous avez joué aux jeux vidéo The Witcher, même si chacun des supports, série télé compris, adapte à sa façon l'histoire de l'auteur polonais. La série devrait faire la place belle à Geralt et Ciri, mais aussi à la sorcière Triss Merigold avant que Yennefer ne revienne sur le devant de la scène. Elle sera celle qui va découvrir le grand pouvoir de Ciri, mais Yennefer sera bien plus douée qu'elle pour apprendre à la jeune femme comment contrôler cette force occulte.

On retrouvera le barde Jaskier qui a fait forte impression sur les téléspectateurs, et de nouveaux personnages comme les mages Philippa Eilhart et Francesca Findabair, des Sorceleurs dont Vesemir (qui a entraîné Geralt en son temps), le maître-espion Sigismund Dijkstra, les méchants de Nilfgaard, des rois, des elfes, peut-être même quelques nains. Dans la grande tradition de The Witcher, certains vieux contes européens réadaptés par Andrzej Sapkowski devraient être intégrés comme La Belle et la Bête revu et corrigé par la nouvelle Un grain de vérité.

La série de Lauren S. Hissrich ayant prouvé qu'elle misait sur l’émotionnel et les relations entre les personnages, il est très probable que la saison 2 fasse quelques efforts pour tisser des liens mère-fille et père-fille entre la jeune Ciri et notre Sorceleurs et sorcière préférées. Bonne nouvelle pour celles et ceux qui ont été bousculés par la complexité chronologique de la saison 1, cette suite devrait être plus claire et linéaire. Les prochains épisodes devraient être diffusés au cœur de l'été 2021 (si on en croit certains indices de production), si aucune pandémie ou accident ne vient bousculer une fois encore le planning de production d'ici-là.