publié le 25/11/2020 à 08:20

Les puristes du football l'attendent avec plus d'impatience que le nouveau FIFA. La nouvelle édition de Football Manager, FM21, est disponible ce mardi 24 novembre sur PC et Mac chez les revendeurs officiels et via la plateforme Steam, sur smartphones et tablettes, mais aussi pour la première fois sur Xbox, dans une version allégée proche de celle sur mobile. Nous avons pu l'essayer quelques jours dans sa version bêta.

Le principe de ce jeu très chronophage développé par Sports Interactive n'a pas changé d'un iota depuis près de deux décennies : il s'agit toujours de se glisser dans la peau d'un manager à l'anglaise afin de gérer tous les aspects de la vie d'un club de foot, de la préparation des tactiques aux consignes sur le terrain, en passant par les transferts et l'harmonie du vestiaire, sans oublier les finances et les relations avec les médias.

Avec près de 2 millions de joueurs recensés dans plus de 190 pays l'an dernier, FM s'est imposé comme la reine des simulations du genre. Son succès doit beaucoup au travail fourni par quelque 1.500 scouts répartis à travers le monde, des passionnés de foot qui ont évalué les caractéristiques physiques, techniques et mentales de plus de 800.000 joueurs, membres de staff et équipes dirigeantes pour composer au fil des ans l'impressionnante base de données du jeu.

Le réalisme de leurs notations permet aux fidèles de FM de repérer régulièrement de jeunes joueurs inconnus du grand public qu'ils voient ensuite devenir de véritables cracks à la télévision, à l'instar de Lionel Messi, Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic ou Luis Suarez. Si bien que le jeu dispose aujourd'hui d'un solide ancrage dans le monde réel où il est utilisé par de nombreux clubs professionnels pour dénicher les talents de demain et même par certains joueurs pour découvrir leurs futurs coéquipiers après un transfert.

FM21 ravira toujours autant les amateurs de statistiques Crédit : RTL

Les effets du Covid-19 "entre réalisme et évasion"

Comme en 2016, lorsque Sports Interactive avait anticipé les effets du Brexit sur les permis de travail des joueurs étrangers au Royaume-Uni, le réalisme de la série se traduit aussi cette année par la prise en compte de l'impact de la pandémie de Covid-19 sur le monde du foot. Après avoir expliqué dans un post de blog pourquoi il n'avait pas proposé de mise à jour en ce sens pour FM20, l'éditeur a tout de même décidé de refléter les effets de la pandémie à certains égards.

Comme dans la réalité, les finances des clubs sont à la peine au lancement de la nouvelle saison en raison de l'absence de recettes de billetterie et de merchandising l'essentiel de la saison passée. Cette contrainte oblige à recruter malin lors du premier mercato. La valeur des joueurs moins bien notés est revue à la baisse mais celle des stars et des jeunes prodiges ne bouge pas.

Les calendriers ont été ajustés pour permettre aux joueurs de prendre leurs fonctions aux dates classiques ou aux dates réelles. La fenêtre des transferts suit celle du monde réel puis reprend son cours habituel lors de la deuxième saison. Les entraîneurs disposent également de la nouvelle règle des cinq changements en cours de matches avant un retour à la normale fin 2021.

Sports Interactive a cependant fait le choix de faire un pas de côté avec le monde réel pour ne pas proposer un simple rappel des difficultés actuelles et offrir "le meilleur équilibre possible entre réalisme et évasion".

Ainsi, le public est de retour dès le début de la nouvelle saison pour permettre aux clubs de renflouer leurs caisses plus rapidement et éviter à certains de mettre la clef sous la porte. Les clubs n'ont pas non plus à déplorer de contaminations à la chaîne dans leur effectif comme c'est le cas depuis plusieurs mois dans tous les championnats où de nombreuses rencontres sont reportées chaque semaine.

Une durée de vie quasiment infinie

FM21 propose également plusieurs nouveautés non négligeables comme la mise en avant des Expected Goals. De plus en plus utilisée par les observateurs dans le monde réel pour mesurer la domination d'une équipe, cette statistique évaluant la probabilité qu'une frappe termine au fond des filets (plus le chiffre est proche de 1, plus le but est probable) occupe désormais une place importante dans le jeu dans l'écran des statistiques de matches et dans les rapports mensuels des joueurs.

L'interface des matchs gagne en lisibilité et offre de nombreuses possibilités d'influer rapidement sur le déroulement des rencontres Crédit : RTL

Pour le reste, Sports Interactive s'est surtout attaché à renforcer l'immersion dans les matchs avec une nouvelle interface donnant accès à davantage d'informations comme la composition d'équipe en bas de l'écran, la simulation de la rencontre en 3D ou les statistiques en temps réel au centre. L'entraîneur a également la possibilité de donner des consignes individuelles en un seul clic à ses joueurs, pour les encourager ou leur demander plus de concentration, par exemple.



FM21 apporte aussi une attention particulière à la dimension sociale des rapports entre le manager, ses joueurs et les journalistes en ajoutant toute une panoplie de nouvelles réactions, pour mettre la pression en tapant du poing sur la table ou faire preuve d'empathie en donnant ses consignes à la mi-temps ou lors des points presse d'après-match. Il est aussi possible de prendre son téléphone pour discuter rapidement avec un joueur de ses bonnes prestations du moment ou d'un comportement problématique et de faire filtrer un transfert à venir auprès d'un journaliste.



Comme chaque année, quelques licences de compétitions et certains clubs manquent à l'appel (on retrouve par exemple Zèbre à la place de la Juventus). Tous les joueurs ne disposent pas non plus de leur photo officielle. Mais Football Manager peut compter sur une communauté hyper productive qui propose régulièrement de nombreux correctifs à télécharger pour enrichir le jeu de tous les contenus qui lui font défaut (maillots, visages, bases de données, tactiques, skins, etc.), rehausser sa difficulté (la version bêta est un peu trop facile) et lui assurer une durée de vie finalement quasiment infinie.