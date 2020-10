Test de FIFA 21 : peu de nouveautés en attendant la PS5 et la Xbox Series X

publié le 09/10/2020 à 07:00

La reine des simulations de football est de retour sur les consoles. FIFA 21 est disponible ce vendredi 9 octobre sur PC (60 euros), PS4 et Xbox One (70 euros). La sortie de la franchise phare d'EA Sports s'inscrit dans un contexte particulier alors que se profile l'arrivée de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X et les promesses charriées par leurs nouveaux moteurs graphiques.

Signe de l'importance de ce virage pour les acteurs de l’industrie, Konami, l'éditeur du concurrent de FIFA, a fait le choix de proposer une simple mise à jour de saison pour PES 2021 afin de concentrer tous ses efforts sur l'optimisation du jeu pour les consoles next-gen. De son côté, EA Sports a fait l'impasse sur la traditionnelle démo de FIFA pour ne pas se disperser.

Éludons d'emblée la question : FIFA 21 ne remet pas à plat tous les acquis du jeu. Loin de là. Cette nouvelle édition s'inscrit dans la lignée des versions précédentes, sans prise de risque sur le plan des graphismes et de la jouabilité. Mais elle ne constitue pas pour autant une simple mise à jour, EA Sports ayant pris en compte certains retours de sa communauté pour peaufiner l'expérience de jeu et injecter quelques nouveautés.

Un gameplay un peu plus posé

Sur le plan des améliorations, on observe une meilleure réactivité dans les dribbles dans les petits espaces (avec R1 et R2) et un contrôle plus précis des courses des coéquipiers à l'aide du joystick droit. Ces techniques offrent de nouvelles options dans la construction des actions pour prendre à défaut la défense adverse mais elles ne sont pas toujours très évidentes à maîtriser.

FIFA 21 est disponible sur PC et consoles en attendant la mise à jour vers les consoles next-gen Crédit : EA Sports

Autre satisfaction, les passes lasers sont moins appuyées que dans le volet précédent et les collisions ont été repensées pour créer des interactions plus naturelles entre les joueurs et réduire le nombre de contres favorables. Globalement, FIFA propose un rythme moins effréné que l'an passé et donc une expérience de jeu moins frustrante. Mais il reste une simulation très tournée vers l'arcade qui fait toujours la part belle aux dribbles et aux contre-attaques rapides au détriment de l'équilibre entre l'attaque et la défense.

Un mode carrière plus abouti

Contrairement aux années précédentes, EA Sports ne lance pas de nouveau mode de jeu. FIFA 21 est toujours articulé autour de trois modes principaux : la carrière, FUT et Volta. Le plus populaire des trois, FIFA Ultimate Team (FUT) évolue en douceur avec une nouvelle interface, des classements plus complets, de nouveaux défis quotidiens et davantage d'options de personnalisation.

Le mode Volta, introduit l'an dernier pour jouer au football sur des terrains réduits gagne un mode en ligne pour défier ses amis et d'autres joueurs dans des matches de classement. Les joueurs du mode en ligne classique trouveront de nouvelles tactiques prédéfinies dans Clubs Pro et la possibilité de personnaliser tous les joueurs de leur équipe.

C'est finalement le mode Carrière qui bénéficie de la plus importante mise à jour avec l'ajout de la simulation interactive des matches, pour passer les rencontres sans les jouer tout en influant sur le résultat en donnant des consignes à ses joueurs et en effectuant des remplacements à la manière du célèbre jeu de gestion Football Manager. Et au cas où le résultat serait défavorable, il est toujours possible de reprendre le contrôle des onze joueurs pour tenter de gagner la partie manette en main.

Le système de gestion de l'effectif a aussi été revu avec de nouveaux critères à maîtriser à l'entraînement (Moral, Tranchant et Forme) pour que les joueurs soient performants en match et le menu "Plan de développement" pour reconvertir des joueurs à des postes qui ne leur sont pas familiers en développant certaines de leurs compétences.

Une formule à réinventer l'an prochain ?

Au rayon des contenus, peu de nouveautés cette année. Si la licence officielle de l'Euro 2021 est la propriété de PES, FIFA brille toujours par la profondeur de son catalogue avec des milliers de visages et maillots modélisés, 90 stades reproduits, les licences de 30 championnats et des principales compétitions continentales (C1, C3, Copa Libertadores). Seuls manquent à l'appel la Juventus (signée par PES l'an passé) et désormais l'AS Roma mais aussi la Serie B italienne. En revanche, le Milan AC et l'Inter Milan bénéficient d'un partenariat exclusif.

Le mode Volta est désormais jouable en ligne Crédit : EA Sports

Après plusieurs éditions fraîchement accueillies par la critique mais toujours aussi performantes au niveau des ventes, ce nouveau volet marque en quelque sorte la fin de l'histoire moderne de FIFA, une franchise qui s'est surtout renouvelée à la marge, en élargissant sans cesse son offre de contenus, sans vraiment se remettre en question sur le plan du jeu, en misant sur une mécanique arcade et offensive facile à prendre en main mais pas forcément très réaliste. À voir si EA Sports continuera dans cette direction l'an prochain sur les consoles next-gen.

Une mise à jour gratuite vers PS5 et Xbox, mais...

Enfin, il est à noter que les propriétaires du jeu pourront également en profiter dans sa version optimisée pour les consoles next-gen s'ils font l'acquisition d'une PS5 ou d'une Xbox Series. À certaines conditions toutefois. Les joueurs disposant de la version dématérialisée pourront télécharger la mise à jour sur la boutique en ligne de sa plateforme.



En revanche, les personnes ayant acheté la version physique pourront utiliser la mise à jour seulement s'ils disposent d'une PS5 ou d'une Xbox Series X dotée d'un lecteur de disque car ils devront insérer le jeu dans le lecteur Blu-ray pour pouvoir le lancer.



Sony et Microsoft sont restés discrets sur les améliorations promises sur ces nouvelles plateformes. On sait seulement que les jeux bénéficieront de temps de chargement ultra rapides et d'une gestion plus dynamique de la luminosité et des animations.