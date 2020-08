publié le 05/08/2020 à 00:10

C'est une annonce PlayStation qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Dans la soirée du 3 août 2020, le géant des consoles a annoncé l'arrivée de Spider-Man dans le très attendu Marvel's Avengers.

Prévu pour 2021, Marvel's Avengers permettra aux joueurs et aux joueuses d'incarner au fil du jeu les membres des Avengers (Black Widow, Iron Man, Hulk, Thor, Hawkeye, Captain America). En plein Avengers : A Day à San Francisco (qui célèbre les Avengers), l'équipe tombe dans un guet-apens. Une sorte de bombe nucléaire explose, la ville est ravagée et les Avengers sont tenus pour responsables de la tragédie. Ils sont obligés de se séparer et deviennent des hors-la-loi. Ce n'est que cinq ans plus tard que l'équipe est rassemblée pour sauver le monde d'une nouvelle menace.

À cette team s'ajoute donc Spider-Man et le tout gratuitement. "Le partenariat avec les Avengers donne à Spider-Man un accès complet à l'impressionnante technologie disponible pour l'équipe, telle que la technologie du lancer de toile personnalisée de Hank Pym, celle du SHIELD, de Stark Industries, et plus encore", décrit Jeff Adams, directeur artistique associé chez Crystal Dynamics dans le communiqué officiel. Mais, Spider-Man sera disponible uniquement sur PlayStation. Pourquoi donc priver les joueurs sur PC et X-Box de l'Homme-araignée ?

Your friendly neighborhood Spider-Man comes to Marvel's Avengers, exclusively on PlayStation. Crystal Dynamics offers early details on its own, unique take on the post-launch Hero: https://t.co/GA3t6Y40KI pic.twitter.com/TEho59XfIc — PlayStation (@PlayStation) August 3, 2020

Sony détient les droits d'exploitation de Spider-Man

C'est une affaire de droits d'exploitation que certains fans Marvel connaissent déjà bien. En effet, Spider-Man a beau être un héros de la Maison des Idées, il est la propriété de Sony Pictures. Marvel avait en effet vendu les droits d'exploitation de l'Homme-araignée, mais aussi des X-Men et des Quatre Fantastiques à Sony dans les années 90 pour éviter la faillite.

Et PlayStation appartenant à Sony, c'est pour cela que le super-héros ne pourra être joué que sur cette console. Spider-Man reste donc avec sa "famille Sony" mais peut quand même évoluer avec ses coéquipiers et coéquipières Marvel. Au cinéma, cette affaire a bien failli coûter la place de Spider-Man dans les films Marvel, car Sony et Marvel ne parvenaient pas à un accord financier.