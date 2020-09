publié le 15/09/2020 à 05:12

La guerre des simulations de football n'aura pas lieu cette saison. Alors que se profile l'avènement de la nouvelle génération de consoles, début novembre, Konami a décidé de ne pas lancer de nouvelle version de son célèbre jeu Pro Evolution Soccer. L'éditeur japonais commercialise ce mardi 15 septembre eFootball PES 2021 sous la forme d'un "season update", une mise à jour de saison qui conserve le gameplay du dernier opus et l'agrémente d'un mode de jeu dédié à l'Euro 2021. Son coût : 30 euros et 20% de rabais en l'achetant depuis les menus de PES 2020. Il faudra patienter jusqu'à l'automne 2021 pour découvrir la version next-gen de PES et son nouveau moteur de jeu.

La décision n'a pas été facile à prendre pour Konami qui fête cette année le vingt-cinquième anniversaire de sa franchise ,débutée en 1995 et écoulée à plus de 100 millions d'unités au fil des différentes éditions d'International Superstar Soccer, Pro Evolution Soccer et aujourd'hui eFootball Pro Evolution Soccer. Mais avec l'arrivée des consoles next-gen, l'éditeur japonais a préféré jouer la carte de la patience pour exploiter tout le potentiel de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X l'année prochaine.

Les effectifs mis à jour, la même expérience de jeu

En attendant, PES 2021 se veut avant tout une mise à jour des effectifs et des données des joueurs, des clubs et des compétitions pour les prochains mois. Mais en raison de la conclusion tardive de nombreuses ligues du fait de la crise du coronavirus, les dernières données ne seront pas disponibles dès l'achat : il faudra télécharger un patch déployé ce mardi par l'éditeur. PES 2021 introduit aussi un mode de jeu exclusif UEFA Euro 2020 pour simuler la compétition qui se déroulera à l'été 2021 avec l'équipe de France et les autres équipes nationales européennes.

Pour le reste, PES 2021 s'appuie sur les points forts de son prédécesseur, dont vous pouvez retrouver le test dans cet article. Il utilise le même moteur de jeu, unanimement salué par la presse l'an dernier, gage d'une expérience proche de la réalité avec un rythme lent et une prime à la construction des actions qui tranchent avec l'aspect "arcade" des derniers FIFA. Les graphismes promettent aussi d'être encore l'un des points forts du jeu avec de nombreux visages et stades modélisés et des mouvements très réalistes. A l'inverse, PES 2021 devrait souffrir des mêmes limites que son aîné, avec encore trop de licences manquant à l'appel, des menus pas très limpides et un jeu difficile à appréhender pour les non initiés.