publié le 15/04/2020 à 06:45

Après plus de 10 ans (voire plus), les joueurs peuvent enfin se replonger dans le monde merveilleux de Final Fantasy VII ; premier Final Fantasy de la PlayStation 1, premier jeu de la franchise à utiliser de la 3D aussi. FFVII vous plongeait dans une aventure épique avec Cloud, super ex-SOLDAT à la chevelure surréaliste et son épée géante.

La série Final Fantasy avait pour habitude de dépeindre des mondes fantastiques avec des mages, des châteaux, des bateaux volants mais avec FFVII, la franchise japonaise a plongé la tête la première dans la science-fiction la plus audacieuse. On y parlait, en 1997, d'écologie, d'énergie renouvelable, de génétique… sans oublier la magie.

Final Fantasy VII Remake est un jeu extrêmement bien baptisé. On s’en rend compte surtout une fois le jeu fini. Ce "remake" permet aux fans de la première heure et aux nouveaux venus de découvrir l’histoire de ce jeu légendaire vendu à près de 10 millions d'exemplaires et que certains qualifient toujours de meilleur jeu de tous les temps.

Nous allons vous réexpliquer un peu l’intrigue, vous dire ce que nous avons pensé ces 35 heures d'aventures et, en fin d’épisode, nous attaquerons le plus dur avec des théories et analyses gorgées de spoilers. Mais nous vous préviendrons, ne craignez rien...

