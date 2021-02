Super Bowl 2021 : The Weeknd, Keys, Gorman... Qui sont les stars attendues ?

Brittany Howard se produira pour le "Big Concert for Small Business" Crédits : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP |

L'actrice Tiffany Haddish animera l'émission " "Big Concert for Small Business" après le match Crédits : CTG TP, LLC. ALL RIGHTS RESERVED. / Chip Bergman |

De son côté, la chanteuse H.E.R interprétera "America the Beautiful"

De son côté, la chanteuse H.E.R interprétera "America the Beautiful" Crédits : Capture d'écran YouTube |

publié le 07/02/2021 à 06:14

La finale du Super Bowl, l'évènement sportif le plus regardé à la télévision aux États-Unis approche à grands pas. Ce 7 février, les Buccaneers de Tampa Bay vont affronter les Chiefs de Kansas City au Raymond James Stadium de Tampa, en Floride. 22.000 personnes sont attendues dans le stade, dont 7.500 personnels soignants, rapporte The Independent.

Outre la rencontre sportive, la finale du Super Bowl est un évènement musical avec le traditionnel show de la mi-temps. Après Beyoncé, Shakira et J-Lo, Maroon 5 ou encore Janet Jackson, c'est au tour cette année de The Weeknd d'assurer le concert. L'artiste canadien, dont le visage est tuméfié et bandé lors de ses apparitions depuis novembre dernier, pourrait d'ailleurs, selon une rumeur, partager la scène avec Daft Punk.

Avant le concert de la mi-temps, la finale du Super Bowl s'ouvrira par l'interprétation de l'hymne américain, The Star Spangled Banner, par Jazmine Sullivan et Eric Church. L'année dernière, c'est Demi Lovato qui avait fait sensation en chantant l'hymne. Gabriella Sarmiento Wilson, plus connue sous le nom de scène H.E.R., récompensée entre autres par deux Grammy Awards, va interpréter America the Beautiful, autre hymne américain.

Un nouveau poème d'Amanda Gorman attendu

Plus encore, la poétesse Amanda Gorman, qui a ému le public lors de l'investiture de Joe Biden en janvier dernier, sera sur la scène pour prononcer un poème en hommage à l'éducatrice Trimaine Davis, l'infirmière en chef Suzie Dorner et le vétéran James Martin, engagés dans la lutte contre le coronavirus.

Après le match, une "after party" est organisée et elle sera assurée, entre autres, par Alicia Keys, Christina Aguilera et Miley Cyrus. Cette soirée, intitulée Big Concert for Small Business, permettra de lever des fonds pour les commerces impactés par la pandémie, et sera animée par l'actrice Tiffany Haddish (Girls Trip).