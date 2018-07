publié le 25/07/2018 à 18:25

Le grand public français ne la connaît sans doute pas aussi bien que les autres enfants-stars lancée par la puissante chaîne américaine Disney Channel. Comme Demi Lovato, Hilary Duff (Lizzie McGuire), Raven-Symoné (Phénomène Raven), Zendaya, Selena Gomez, Shia Laboeuf (La Guerre des Stevens), Zac Efron (High School Musical), Miley Cyrus... sont tous devenus des stars grâce à ce tremplin formidable. Un héritage sans doute du Mickey Mouse Club, écurie plus ancienne de Disney à qui l'on doit l'émergence de Ryan Gosling, Justin Timberlake, Christina Aguilera ou, bien entendu, Britney Spears.



Demi Lovato a connu une célébrité fulgurante à un très jeune âge et comme certains de ces prestigieux collègues, cette gloire a eu un impact parfois négatif sur sa vie. Ce 24 juillet 2018, les médias américains ont rapporté l’hospitalisation de la jeune femme âgée de 25 ans pour un problème lié avec une ancienne dépendance à l'héroïne. Ces démons, Demi Lovato ne les cache pas. Via les réseaux sociaux et des campagnes de prévention prenant des formes diverses, elle évoque sa lutte quotidienne contre certaines addictions et souffrances psychiques.

Lutte contre les addictions

Boulimie, mutilations, drogues, alcool, dépression, bipolarité... Demi Lovato a fait de ces difficultés des sujets de discussion lors d'interviews, de documentaires et même des thèmes de ses chansons.

Dans un documentaire-vérité publié sur YouTube et intitulé Simply Complicated (Simplement compliqué), elle commence même par cette déclaration choc : "Je suis stressée de faire cette interview parce que la dernière fois que j'ai fait un entretien aussi long, j'étais sous cocaïne et c'est pour le mouvement "Staying strong" [où elle expliquait être abstinente et évoquait sa lutte contre les drogues, ndlr].

> Demi Lovato: Simply Complicated - Official Documentary

Demi Lovato explique que ce lien qu'elle entretient avec les drogues est lié à l'alcoolisme de son père, à des expérimentations de jeunesse et à des idées morbides très anciennes.

Priorité à la musique

L'exposition médiatique a sans doute participé à une forme de déstabilisation pour la jeune femme. Demi Lovato tombe amoureuse de la scène et du chant en particulier à l'école primaire. Elle court les auditions avec sa mère et ses sœurs. Après plusieurs échecs elle obtient un rôle dans la série Barney à 10 ans avant de percer dans le téléfilm de Disney Channel Camp Rock où ses talents de comédienne et surtout de chanteuse apparaissent au grand jour. À 16 ans, elle devient une pop star et signe auprès d'Hollywood Records.



Demi Lovato se consacrera à la chanson. Dans un registre pop et RnB, elle fait des démonstrations vocales qui marquent son public. En 2008, elle lance Don't Forget en partenariat avec les célèbres Jonas Brothers. Elle reprend un rôle à la télévision dans une série cousue pour elle baptisée Sonny, tourne avec Selena Gomez dans Princess Protection Program avant de sortir son deuxième album studio : Here We Go Again. En 2011, ses problèmes de santé l'éloigne une nouvelle fois de la télévision et elle sort un troisième album : Unbroken. Les singles Skyscrapper et Give Your Heart A Break sont d'immenses succès et la chanteuse s'impose petit à petit sur la scène internationale.

> Demi Lovato - Give Your Heart a Break (Official Video)

La chanteuse touche une nouvelle fois à la télévision en participant au télé-crochet The X Factor et à quelques épisodes de la série Glee. Elle explose les scores en enregistrant une seconde version de Let it Go, le hit de La Reine des Neiges.

Voix puissante et engagée

Demi Lovato joue aussi de sa célébrité pour de bonnes causes qui ne manquent pas de faire échos à ses propres difficultés. Aide aux jeunes, lutte contre les problèmes psychiques, contre le harcèlement notamment scolaire dont elle dit avoir été victime enfant, contre les armes et pour les droits des personnes LGBTQ+. Son engagement l'a même poussé à annuler certains concerts avec Nick Jonas dans des États disposant toujours de lois transphobes comme la Caroline du Nord.

> Demi Lovato - Really Don't Care (Official Video) ft. Cher Lloyd

Le dernier album de Demi Lovato Confident est sorti en 2015. Dernièrement, elle a publié un single, Tell Me You Love Me, qui appartiendra à son sixième album. Elle a aussi participé à l'album de Christina Aguilera Liberation pour la chanson Fall In Love et a apporté sa voix au groupe Clean Bandit pour leur titre Solo qui est toujours un immense succès au Royaume-Uni.



Mi-juin 2018, elle partageait un nouveau titre, Sober ("Sobre") où elle évoquait ses problèmes de dépendance et chantait sur une mélodie particulièrement bleue "Maman je suis désolée, je ne suis plus sobre".

> Demi Lovato - Sober (Lyric Video)