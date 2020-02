publié le 03/02/2020 à 07:05

Une robe en or pour Shakira et une autre aux franges argentées pour Jennifer Lopez. C'est l'image qui restera probablement du cocktail explosif et sexy offert par les deux chanteuses latinas les plus populaires de notre ère. La Colombienne a ouvert le bal avec un mélange de ses plus grands tubes dont l'inoubliable Whenever, Wherever qui a propulsé sa carrière en 2002. Shakira a enchanté les spectateurs de la finale du Super Bowl 2020 (et les millions de téléspectateurs devant les écrans) de ses pas de danses et de son légendaire déhanché avant de céder la scène à J-Lo.

La New-Yorkaise a pris le relais, maintenant le rythme, effréné. Aux célèbres mouvements de hanches de Shakira, J-Lo a répondu par une séance de pole dance, tout droit sortie de son récent film Queens. Les basses, la danse, les battements par minute, tout rappelait l'atmosphère des clubs de Miami. La chanteuse a, comme sa consœur, changé plusieurs fois de tenues en un temps record, en passant de cuissardes noires à un justaucorps scintillant. Le rappeur et chanteur portoricain Bad Bunny a offert quelques pauses indispensables pour que les deux reines latinas se préparent pour leurs différents tableaux.

J-Lo n'a pas hésité à envoyer un message politique bien senti en se drapant d'un drapeau de plumes mêlant la bannière étoilée américaine au drapeau de Puerto Rico, un territoire non incorporé des États-Unis situé dans les Grandes Antilles, maltraité par Donald Trump après le passage de l'ouragan Maria en 2017. Un drapeau double fièrement brandi pendant que Born In The U.S.A. de Bruce Springsteen était repris. Shakira et J-Lo se sont finalement retrouvées pour clore le show avec un numéro dansant et les traditionnels feux d'artifices.

#JLo singing Born in the USA while wearing a giant Puerto Rico flag was my favorite #SuperBowl #HalftimeShow moment. Throwing some serious 🖕 at Trump. Love it. pic.twitter.com/M9tsYUxqro — Wetlip Hamilton (@WetLipHamilton) February 3, 2020