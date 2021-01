publié le 08/01/2021 à 14:30

Miley Cyrus est en deuil. L'artiste de 28 ans a perdu sa chienne Mary Jane, décédée d'un cancer. Sur son compte Instagram, l'interprète de Wrecking Ball a posté des textes et une chanson en hommage à sa fidèle compagne à quatre pattes.

"Quiconque me connaît et il n'a pas besoin de me connaître aussi pour savoir que ma meilleure amie dans le monde est Mary Jane, un pitbull que j'ai secouru", démarre Miley Cyrus dans sa story Instagram. Après le diagnostic médical révélé il y a un an, "on m'a conseillé de passer chaque seconde à savourer son esprit si particulier, ce qui n'était pas nouveau. Je l'ai fait pendant 10 ans", poursuit la chanteuse en ajoutant : "Elle était plus qu'une amie et qu'une membre de la famille. C'était différent et on ne peut pas le définir. Notre connexion était divine et c'était un amour incomparable".

Miley Cyrus a aussi dévoilé une chanson composée il y a 5 ans dans son ancienne demeure de Malibu. Un titre pour chanter son deuil et l'aider à avancer dans la vie, comme elle précise : "La musique est ma médecine. Cette chanson parle de la perte et du chagrin, que je vis actuellement après la disparition de Mary Jane".