Donald Trump quittant la Maison Blanche, le 20 janvier 2021 Crédits : MANDEL NGAN / AFP |

Barack Obama boxant les poings de Kamala Harris, avant sa prestation de serment, le 20 janvier 2021 Crédits : Susan Walsh / POOL / AFP |

Lady Gaga a chanté l'hymne américain lors de l'investiture, le 20 janvier 2021 Crédits : SAUL LOEB / POOL / AFP |

Kamala Harris prêtant serment, le 20 janvier 2021 Crédits : POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP |

La chanteuse latina Jennifer Lopez a chanté "This Land is Your Land", Crédits : POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP |

Joe Biden prêtant serment sur la Bible familiale, le 20 janvier 2021 Crédits : Brendan SMIALOWSKI / AFP |

Kamala Harris, Mike Pence et leurs conjoints ont échangé quelques mots et des rires après la cérémonie Crédits : David Tulis / POOL / AFP |

Joe Biden signant ses 17 premiers décrets présidentiels, le 20 janvier 2021 Crédits : Jim WATSON / AFP |

Voulant présenter un front d'unité, les anciens présidents Obama, Bush et Clinton, avec leurs épouses, ont rendu hommage au soldat inconnu au cimetière d'Arlington Crédits : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP |

Au milieu de tous les invités, c'est la tenue simple, chaude et écolo du sénateur Bernie Sanders qui aura fait le buzz sur les réseaux sociaux. Crédits : Brendan SMIALOWSKI / AFP |

Clou du spectacle donné en l'honneur du nouveau président, la chanteuse Katy Perry a lancé un feu d'artifice grandiose, avec un titre d'à propos "Firework" Crédits : AFP / bideninaugural.org |