Julien Doré en "concert très très privé" sur RTL2 le vendredi 5 février 2021

publié le 04/02/2021 à 14:05

RTL2 a décidé de faire revivre les sensations d'un concert, événement qui nous semble bien loin depuis le début de la pandémie.

Tout au long du mois de février, RTL2 diffusera un "concert très très privé" par semaine. Julien Doré, Indochine, Jérémy Frerot et Catherine Ringer s'inviteront chez les auditrices et les auditeurs chaque vendredi dès 19 heures. Présentés par Stéphanie Renouvin, ces concerts gratuits seront des moments uniques et privilégiés à découvrir sur RTL2.

Le 5 février à partir de 19 heures, Julien Doré donnera un concert en live vidéo sur RTL2.fr et l'application RTL2.

Vous pouvez d'ailleurs poser vos questions à Julien Doré en les envoyant par message privé sur les comptes Facebook, Instagram et Twitter de RTL2. Elles seront peut-être sélectionnées et Julien Doré y répondra pendant son concert.

En septembre dernier, Julien Doré a publié son cinquième album studio, Aimée. 11 titres mis en boîte avant le premier confinement. Après avoir exploré l'amour en long et en large sur ses deux précédents opus, Løve et &, le chanteur à la crinière de lion a changé de registre avec son nouveau disque. Les nouvelles chansons pop de Julien Doré sont marquées par des préoccupations environnementales, à l'image du premier extrait La Fièvre.



Calendrier des "concerts très très privé" à venir sur RTL 2 :

- Vendredi 5 février à 19h, Julien Doré

- Vendredi 12 février à 19h, Indochine

- Vendredi 19 février à 19h, Jérémy Frerot

- Vendredi 26 février à 19h, Catherine Ringer