EN DIRECT - "Mon pays c’est l’amour" : le dernier album de Johnny Hallyday est sorti

publié le 18/10/2018

L'ultime album studio de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, est enfin disponible sur les plateformes de streaming et dans les bacs. Les ventes du disque posthume du rockeur ont débuté vendredi 19 octobre à 00h01 dans plusieurs magasins en France. La mise en place est tout bonnement exceptionnelle avec près de 800.000 disques mis en vente.



À album exceptionnel, dispositif exceptionnel. Outre les Fnac, Cultura et espaces culturels Leclerc, des enseignes exclusivement agroalimentaires comme Simply Market ou Atac proposeront également le disque sur leurs étalages. L'essentiel se passera logiquement chez les disquaires et vendeurs culturels, dont un certain nombre ouvriront même peu avant minuit ce jeudi soir. Warner Music France, la maison de disque du Taulier depuis 2005, "veut le meilleur comme à chaque fois avec Johnny Hallyday. On espère en vendre le maximum", a déclaré son patron Thierry Chassagne lors de la présentation du disque quelques jours plus tôt.



L'objectif n'est pas chiffré, mais Mon pays c'est l'amour sera disque de platine dès 0h01, rien qu'avec les préventes", a assuré Thierry Chassagne. Une certification qui correspond à 100.000 exemplaires.



Battra-t-il des records de ventes ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais à titre de comparaison l'opus le plus vendu de Johnny à ce jour est Sang pour sang (1999) écoulé à plus de deux millions d'exemplaires. Pour son premier jour de distribution, il s'en était vendu 250.000 exemplaires. Un chiffre atteignable pour Mon pays c'est l'amour en cumulant préventes, ventes physiques, téléchargements payants et écoutes en streaming dès minuit.

Suivez la sortie de l'album "Mon pays c'est l'amour"

01h20 - Le premier clip de l'album posthume de Johnny Hallyday été dévoilé. On y voit le rockeur au milieu de bikers, quelque part aux États-Unis. Une vidéo qui illustre le titre J'en parlerai au diable, qui ouvre l'album.



00h26 - L'émotion est vive pour la centaine de fans de Johnny Hallyday, qui ont été les premiers à acheter l'album du rockeur. Certains faisaient la queue depuis 21h30 devant la Fnac des Champs Élysées, à Paris. Ce 51e album est vendu en trois éditions : CD simple, CD collector à tirage limité avec livret, et vinyle.

00h05 - L'album posthume de Johnny Hallyday est enfin disponible sur toutes les plateformes de streaming. Sur Twitter, Laetitia Hallyday a partagé une vidéo en noir et blanc du rockeur. "À toi, à nos amours, à tes amours, à la fureur de vivre, à la liberté de penser, à ta musique. Je t'aime pour toujours", peut-on lire.

Je t’aime pour toujours ¿¿ pic.twitter.com/Agl11cDTtI — Laeticia Hallyday (@LHallyday) 18 octobre 2018

23h46 - L'album sera accompagné d'un clip vidéo autour du titre J'en parlerai au diable, qui ouvre l'album. Une chanson dans laquelle Johnny Hallyday raconte sa future rencontre avec le diable. Mis en ligne dès 00h01, le clip comportera des images du dernier road trip aux États-Unis du rockeur.



23h08 - Plus qu'une heure à attendre avant de découvrir l'ultime album de Johnny Hallyday. Interrogée par nos confrères du Parisien, Line Renaud n'a pu contenir son émotion en découvrant les 10 nouvelles chansons du rockeur. "Ce style de musique, c’est tout ce qu’il aime. (…) Dans les paroles, on sent qu’il sait ce qui va lui arriver. Mais comment a-t-il pu faire cet album dans son état, malade, et avoir cette puissance et cette amplitude vocale ?", a-t-elle déclaré.



22h48 - Dès 4h30 dans RTL Petits Matins, puis RTL Matin, vous entendrez les différentes chansons de Mon pays c'est l'amour.

22h36 - Les premiers fans de Johnny patientent devant la Fnac des Champs-Élysées, à Paris, qui ouvrira exceptionnellement ses portes à minuit pour la sortie de Mon pays c'est l'amour. Nos confrères du Figaro ont recueilli quelques réactions :

Bruno et Nathalie sont arrivés les premiers. "C'est comme si on allait en concert", confient-ils. "Cet album, c'est mon bébé", avoue Nathalie #Johnny pic.twitter.com/tlDuT4Srkl — Etienne Jacob (@JacobEtienne) 18 octobre 2018

22h18 - Libé consacre sa une à la sortie de cet album posthume du taulier avec ce titre : "Même pas mort".

21h36 - Au lendemain de la sortie de l'album de Johnny, Laeticia Hallyday sera l'invitée de Marc-Olivier Fogiel samedi 20 octobre de 10 heures à 11h30 sur RTL. L'occasion pour elle de présenter Mon pays c'est l'amour.



21h15 - "C'est un album parfait, entre légèreté et gravité. Il y a du rock'n'roll, de l'introspection... Sur le disque on a l'impression que Johnny a 20 ans. C'est du pur rock'n'roll", a confié Maxime Nucci alors Yodélice sur RTL.



20h40 - Une "mise en place exceptionnelle" a été décidée pour la sortie du disque le plus attendu de l'année. Mon pays c'est l'amour, bénéficiera d'une mise en vente de 800.000 exemplaires en France pour sa sortie vendredi, a annoncé lundi 15 octobre Thierry Chassagne, le président de la maison de disques Warner Music France. Ce dernier prévoit la vente de 100.000 d'entre eux dans la nuit de jeudi à vendredi.



20h20 - Où et comment écouter cet ultime album du chanteur ? Les premiers chanceux qui pourront écouter Mon pays c'est l'amour sont des auditeurs de RTL. Certains d'entre eux ont en effet gagné leur précieux sésame pour entrer dans vingt cinémas du réseau de salles CGR, et l'écouter en avant-première. Un événement qui a lieu ce jeudi 18 octobre 2018, à partir de 22 heures à La Rochelle, Clermont-Ferrand, Pau ou bien encore Montpellier.



À minuit, la sortie nationale aura lieu. L'album sera en écoute sur toutes les plateformes de streaming. Deezer installe même - devant la Gare Saint-Lazare à Paris - une structure de 25 mètres de long où l'on pourra découvrir les dix chansons.



20h01 - Bienvenue à tous. Plus que quelques heures avant la sortie du 51e et dernier album de Johnny Hallyday.