VIDÉO - "Mon pays c'est l'amour" : Johnny Hallyday signe un album rageur et musclé

publié le 19/10/2018 à 07:02

L'absence de Johnny donne un caractère absolument exceptionnel à l'album, Mon pays c'est l'amour. Et pourtant, et c'est ce qui est extrêmement émouvant, c'était simplement pour Johnny son 51e disque, un nouveau sésame pour retrouver la scène. Cet album s'inscrit ainsi dans la continuité du travail musical entamé au début des années 2010. Johnny interprète des textes à hauteur d'homme, sur une partition qui tend plus encore vers la musique américaine.



Mon pays, c'est l'amour est un album de 37 minutes au tempo enlevé, un disque rageur et musclé, musicalement beaucoup plus étoffé que le précédent, De l'Amour... L'ensemble est construit en deux parties, séparées par un interlude.

Sur ce qu'on pourrait appeler la face A : on compte 4 chansons, très puissantes. Johnny épate. Il balaye ses décennies, ses styles, des vieux rock aux morceaux épiques. Sur la face B, des chansons plus classiques, un rock plus appuyé, et le personnage de Johnny est bien là, avec ses fondamentaux : il chante l'Amérique, la prison, l'amour, l'homme et ses faiblesses...

La voix de Johnny est impressionnante tout au long de l'album. Et c'est inévitable, certaines phrases prennent une toute autre dimension aujourd'hui : "J'ai trop flirté avec les limites" dans la chanson d'ouverture, "Je n'ai plus peur des adieux" en plage 4, "Que restera-t-il de nous" en plage 9... Et l'album se referme sur ces mots : "La rage en moi me rappelle que je ne suis qu'un homme"...