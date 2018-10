Johnny et Laeticia Hallyday en Californie, en mai 2017

publié le 14/10/2018 à 19:14

Événement exceptionnel. Laeticia Hallyday a choisi RTL et Marc-Olivier Fogiel pour présenter aux auditeurs l'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour, qui sortira le 19 octobre prochain.



La première radio de France bouleverse pour l'occasion ses programmes et proposera le samedi 20 octobre, de 10 heures à 11h30, Johnny encore et encore, une émission exceptionnelle présentée par Marc-Olivier Fogiel, avec à ses côtés Anthony Martin, chef du service culture de RTL.

L'épouse du chanteur fera découvrir les principaux titres de l'album et reviendra sur les conditions de son enregistrement, réalisé dans les dernières semaines de vie du rockeur. Elle reviendra aussi sur ses 23 ans de vie commune avec Johnny.



L'interview événement de Laeticia Hallyday s'ajoute au dispositif exceptionnel mis en place sur l'antenne de RTL :



Jeudi 18 octobre

RTL avec le soutien du label Warner organise la veille de la sortie de l'album de Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour, dans 20 salles premium ICE des cinémas CGR, une opération d'envergure nationale pour offrir une écoute en avant-première aux fans de Johnny Hallyday, lors d'une séance strictement privée.



Vendredi 19 octobre

Tout au long de la journée et pour la sortie de Mon pays, c'est l'amour, RTL diffusera dans chacune de ses émissions, l'un des onze titres de ce 51e album.



Samedi 20 octobre

Jean-Alphonse Richard consacrera son émission Confidentiel au rockeur de 14 heures à 15 heures sur RTL.