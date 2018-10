et La rédaction numérique de RTL

publié le 15/10/2018 à 23:50

Dix titres racés, très rocks, entrecoupés d'un instrumental composent cet album posthume de Johnny Hallyday tant attendu : Mon pays c'est l'amour. En 37 minutes, pied au plancher, Johnny épate d'abord par la puissance hors norme de sa voix. Impossible de déceler la moindre faiblesse. Elle est grave, intense, bouleversante à écouter aujourd'hui. C'est un album qui avait été pensé pour la scène et en réaction à son précédent album De l'amour, a-t-on appris. Un disque qui était assez épuré.



Mon pays c'est l'amour est à l'inverse très produit, très habillé. Il a été réalisé par Yodelice - alias Maxime Nucci - qui a composé aussi la plupart des musiques. "Il ne m'avait jamais mis autant la pression", a expliqué le musicien ce lundi 15 octobre. Johnny avait sélectionné une vingtaine de titres parmi les cinquante qui lui étaient arrivés, et notamment des commandes. Johnny voulait absolument une chanson racontant sa future rencontre avec le diable. C'est le morceau qui ouvre l'album J'en parlerai au diable où il lâche : "J'ai trop flirté avec les limites".

Rock lourd, rock folk, blues endiablé au débit mitraillette

Ça n'est pas la seule phrase qui prend une toute autre dimension aujourd'hui : "Je viens d'un pays qui ne m'a jamais quitté" plage 2. "C'est pas le temps qui va user ma carcasse / l'argent s'épuisera bien avant moi / c'est écrit sur ma peau, je suis made in rock'n roll", plage 3. Ou encore "la rage en moi me rappelle que je ne suis qu'un homme" plage 11. Un disque qui n'a rien pour autant d'un testament.

Musicalement, cet album referme une quadrilogie entamée en 2012 avec L'attente. Johnny chanteur d'un groupe, rock, débridé, incandescent, à l'opposé de la variété qu'il ne voulait plus faire. Le gros plus de ce nouvel album ? Johnny est allé puiser dans tous les styles qu'il a pu expérimenter : rock lourd, rock folk, blues, endiablé au débit mitraillette, ou carrément taillé pour les stades... Au fil du disque, Hallyday chante l'amour, la prison, sa passion des États-Unis, la séparation et sa hantise d'être abandonné. Un album qui a séduit la trentaine de fans invités à l'écoute ce lundi.

Warner prévoit 100.000 albums vendus dans la seule journée de vendredi

Le lancement de Mon pays c'est l'amour sera véritablement hors norme. D'abord car il est lancé à blanc, c'est-à-dire sans single, contrairement à l'usage. C'est une volonté de la maison de disque, pour que le public découvre l'album dans son ensemble dans quatre jours. Jeudi soir : RTL et les cinémas CGR proposent à des fans de découvrir l'album en avant-première. Dans la foulée, plusieurs magasins ouvriront leurs portes à minuit pour les premiers fans.



Au vu des précommandes, Warner estime que 100.000 albums se vendront dans la seule journée de vendredi, c'est ce qu'il avait vendu en une semaine pour le précédent. 800.000 exemplaires seront mis en place dans les enseignes. On reparlera évidemment de cet album vendredi dans un "Laissez-Vous Tenter" intégralement consacré au dernier album de Johnny Hallyday avec plusieurs invités.