publié le 16/10/2018 à 08:43

Cet album n'a rien d'un testament. Mon pays c'est l'amour, l'ultime opus de Johnny Hallyday qui sortira vendredi 19 octobre, est un écrin de puissance et de vie. Dans ces dix titres racés, ces 37 minutes très rocks, la puissance hors-norme de la voix du chanteur ne trahit pas la moindre faiblesse. Mon pays c'est l'amour, est plus produit, plus habillé, que le précédent album, De l'amour.



"Il ne m'avait jamais mis autant la pression", explique Maxime Nucci, qui a composé la plupart des musiques, lundi 15 octobre. Ce soir-là, RTL a pu assister, ainsi qu'une trentaine de fans, à l'écoute exclusive de l'album. Force est de constater que le rockeur est allé puiser dans tous les styles qu'il a pu expérimenter au cours de sa carrière, du rock lourd au rock folk en passant par le blues. Au fil du disque, Johnny Hallyday chante l'amour, la prison, sa passion des États-Unis, la séparation et sa hantise d'être abandonné.

L'album est lancé à blanc, c'est-à-dire sans single, ainsi que l'a voulu la maison de disque, Warner. Une manière de permettre au public de découvrir l'album dans son ensemble. Cela aura probablement pour effet de provoquer un lancement hors-norme. La veille, jeudi 18 octobre au soir, RTL et les cinémas CGR proposeront à des fans de découvrir l'album en avant-première. Dans la foulée, plusieurs magasins ouvriront leurs portes à minuit pour les premiers fans.

La tracklist de "Mon pays c'est l'amour"

Mon pays c'est l'amour sera en vedette vendredi 19 octobre, dans un Laissez-Vous Tenter intégralement consacré au dernier album de Johnny Hallyday, en présence de plusieurs invités. Samedi 20 octobre, de 10 heures à 11h30, Laeticia Hallyday viendra nous présenter l'album dans une émission exceptionnelle présentée par Marc-Olivier Fogiel, avec à ses côtés Anthony Martin, chef du service culture de RTL.