avec Laura Maucci et Thibaut Deleaz

publié le 09/10/2018 à 07:36

La mort de Johnny Hallyday les a déchirés, mais les relations s'apaisent entre Laeticia et les aînés du chanteur. Après avoir été gelées, les discussions entre les deux clans ont repris de manière intensive au mois d'août via leurs avocats. Laeticia confirme à RTL avoir fait plusieurs pas en direction de Laura et David, appréciés par les deux aînés.



Premier signe du rapprochement, une visite symbolique de Laura Smet dans la maison de son père à Marnes-la-Coquette, le 26 septembre dernier. Laeticia n'était pas présente mais avait autorisé la visite, elle s'en était même réjouie. La veuve de Johnny est quant à elle revenue à Paris dimanche 7 octobre pour la première fois depuis l'hommage à la Madeleine.

Les discussions actuelles entre les deux parties portent sur un arrangement global autour de l'héritage de Johnny. Le but est d'essayer de trouver un partage qui conviendrait à tout le monde, notamment sur l'exploitation de l'oeuvre du chanteur. David Hallyday pourrait y être associé, au moins pour les albums auxquels il a participé.

Les discussions portent aussi sur la répartition de certains biens matériels du chanteur, la villa de Marnes-la-Coquette ou encore des objets de collection. Rien n'est conclu mais le rapprochement fait son chemin. Et tout le monde souhaite éviter la confrontation à venir devant le tribunal de Nanterre.