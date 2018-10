publié le 19/10/2018 à 09:37

Forcément, ce matin, son visage est partout. Il fait la une de bon nombre de vos quotidiens. Quelle voix !, titre ainsi Le Parisien-Aujourd'hui en France qui a rencontré LE fan le plus chanceux, Boris Lanneau. C'est lui, figurez-vous, qui lui a écrit sa dernière chanson, la dernière que Johnny ait enregistrée. Ça s'appelle Tomber Encore.



Difficile de croire, lorsqu'on entend la voix de Johnny, que c'est vraiment la dernière chanson qu'il ait enregistrée, quelques semaines seulement avant sa mort. "Ce sont ses derniers mots", explique Boris Lanneau, l'auteur, un fan, donc, les larmes aux yeux. Il faut dire que son histoire n'est pas commune. C'est d'ailleurs, note Le Parisien, le premier fan à signer les paroles d'une chanson du Taulier. Le premier et le seul sur plus de 1.000 que Johnny a enregistrées en soixante ans de carrière.

Tout commence à Lille, en octobre 2015. La dernière tournée solo de Johnny passe par le stade Pierre-Mauroy. Boris décide de l'attendre devant son hôtel. Ce parisien de 41 ans, qui se décrit comme un écriturier, a déjà publié deux romans, a "grandi avec Johnny à la maison", confie-t-il. "Il n'y avait pas un repas du dimanche sans que nous parlions ou écoutions du Johnny. Il était comme un membre de la famille".

Ce 9 octobre 2015, devant l'hôtel lillois du chanteur, Boris s'est fixé une mission. Lui remettre un cahier. Les titres de treize chansons écrites pour lui et ce titre en couverture : "Et si le cinquantième album de Johnny était écrit par un fan ?". C'est osé, mais ça marche. "Quand le bus des musiciens arrive", raconte-t-il, "Yarold Poupaud m'a présenté Bertrand Lamblot, le directeur artistique. Je lui ai remis le cahier et j'ai ensuite donné une deuxième copie à Johnny à 4 heures du matin, à son retour du concert".



Une journée et presque une nuit entière à patienter, donc, mais ça valait le coup. Deux ans plus tard, en septembre 2017, Boris reçoit un appel de Bertrand Lamblot. Il lui annonce que le texte de Tomber Encore est retenu et que Yarol Poupaud et Maxime Nucci ont composé dessus. Le directeur artistique lui demande alors de retravailler quelques mots. Mais Johnny n'aura malheureusement pas le temps de faire un second enregistrement. Le Tomber Encore qu'on découvre ce matin est donc un texte original.