publié le 16/10/2018 à 10:35

C'est un album très habillé. Mon pays c'est l'amour, l'album posthume tant attendu de Johnny Hallyday qui paraîtra vendredi 19 octobre 2018 a été réalisé par Yodelice, de son vrai nom Maxime Nucci. Le musicien de 39 ans a composé la plupart des musiques pour le chanteur, décédé le 5 décembre 2018. "Il [Johnny Hallyday, ndlr] ne m'a jamais mis autant la pression", a expliqué l'artiste. Le rockeur avait sélectionné une vingtaine de titres parmi les cinquante qui lui ont été proposé.



"Johnny était vraiment en attente de chansons. La perspective d'un album est tombée au moment où il a su qu'il était malade. Personnellement, j'étais tétanisé et donc je savais qu'à chaque fois que je pouvais lui ramener une chanson, il pouvait potentiellement aimer et ça lui faisait du bien (...), raconte Yodelice au micro de RTL.

"C'était un disque extrêmement vivant, Johnny avait déjà eu des problèmes de santé dans le passé, à aucun moment on était dans le doute qu'il parte et à aucun moment je me suis dit que cet album allait sortir comme il sort aujourd'hui (...) C'est un album qui est dense, très orchestré. C'était très difficile de travailler sur sa voix, sur ses textes qui d'un coup prenaient un autres sens. On a beaucoup pleuré, c'était très pénible", a confié Yodelice lors de la conférence de presse sur l'album posthume de Johnny Hallyday, lundi 15 octobre 2018.

La tracklist de "Mon pays c'est l'amour"

L'album a déjà séduit les fans, certains d'entre eux ayant pu écouter le disque en avant-première. "C'est un album parfait, entre légèreté et gravité. Il y a du rock'n'roll, de l'introspection... Sur le disque on a l'impression que Johnny a 20 ans. C'est du pur rock'n'roll", a déclaré Rémy Bouet, le président du fan club officiel de Johnny.





Mon pays c'est l'amour sera en vedette vendredi 19 octobre, dans un Laissez-Vous Tenter intégralement consacré au dernier album de Johnny Hallyday, en présence de plusieurs invités.